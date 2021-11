Sievershausen

Das Kinder- und Jugendprojekt „Ferien vom Krieg – Dialoge über Grenzen hinweg“ erhält den diesjährigen Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ des Antikriegshauses. Der normalerweise alle zwei Jahre vergebene Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Die offizielle Übergabe an die Gewinner ist für Sonntag, 12. Dezember, 16 Uhr, im Antikriegshaus vorgesehen. Ursprünglich hatte die Sievershäuser Ermutigung schon 2020 verliehen werden sollen. Wegen Corona kam es zu einer Verschiebung um ein Jahr.

„Ferien vom Krieg“ ist ein Projekt des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Es habe die „Sievershäuser Ermutigung“ wegen seiner engagierten und friedensfördernden Jugend- und Begegnungsarbeit verdient, heißt es in einer Mitteilung des Antikriegshauses. Dieses Projekt habe schon 1994 während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien damit begonnen, serbische, kroatische und bosnische Kinder zu gemeinsamen Ferienwochen am Meer einzuladen. Das habe dazu beigetragen, dass in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien Versöhnungsprozesse in Gang gekommen seien.

Begegnungen auf Augenhöhe in neutralem Raum

Mittlerweile ist daraus das Netzwerk „Youth United in Peace“ hervorgegangen, das länderübergreifend arbeitet und in dem junge Menschen die Verständigung untereinander suchen. Schon 2002 wurde das Projekt auf Israel und Palästina ausgeweitet, wo sich Teilnehmende in einem neutralen Raum auf Augenhöhe begegnen können.

„Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Gewalt und Krieg, sondern vielmehr ein friedvolles Miteinander, das gegenseitiges Verständnis voraussetzt“, schreibt das Jurymitglied, die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth in der Begründung für die Entscheidung der Jury. Neben der Beseitigung von Konfliktursachen und Wiederaufbau müssten langfristige Versöhnungsprozesse initiiert werden. So leiste das Projekt „Ferien vom Krieg“ praktische und wirksame Friedensarbeit.

Jurorin: „Hervorragende Arbeit mit jungen Leuten“

Zur Jury gehörten neben Flachsbarth auch die Jugendwartin des Kirchenkreises Burgdorf, Ann-Marie Reimann, die frühere Bundestagsabgeordnete Ute Finckh-Krämer, die Bildungsreferentin bei der Evangelischen Jugend, Sarah Vogel, und für den Vorstand des Antikriegshauses Hannelore Köhler. Man sei beeindruckt und erfreut über die Bewerbungen aus dem Bereich internationale Begegnungsarbeit gewesen, die für den Preis eingereicht wurden. Allesamt hätten eine hohe Qualität gezeigt. „Es ermutigt auch uns selbst, durch die Ausschreibung des Preises mitzubekommen, wie viel hervorragende Arbeit mit jungen Leuten landauf landab geschieht, durch so viele engagierte Menschen“, meint Köhler.

Von Achim Gückel