Sievershausen

Wer fleißig Spenden sammelt, wird belohnt. Genau das hat die Evangelische Landeskirche am Sonntagnachmittag im Antikriegshaus in Sievershausen gemacht. In einer kleinen Zeremonie überreichte Oberkirchenrätin Elke Schölper dort Bernd Waltje vom Vorstand der Stiftung „Frieden ist ein Menschenrecht“ einen symbolischen Scheck in Höhe von knapp 19.000 Euro.

Die Stiftung hatte in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2019 sage und schreibe Zustiftungen in Höhe von knapp 57.000 Euro zusammengetragen. Als Belohnung setzte die Landeskirche nun noch einen Batzen obenauf und förderte die Stiftung mit einem Drittel des Zustiftungsbetrages.

Bonus bringt Friedensarbeit in Sievershausen voran

„Das ist eine tolle Sache und bringt uns in unserem Anliegen, die Friedensarbeit in Sievershausen zu fördern, ein großes Stück voran“, betonte Waltje bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Denn die Stiftung wurde 2014 genau für diesen Zweck gegründet. Sie bildet zusammen mit dem Antikriegshaus, der Antikriegswerkstatt und dem Nagelkreuzzentrum die Säulen für die Friedensarbeit in Sievershausen. Die Arbeit wird weitgehend ehrenamtlich geleistet und nur mit bescheidenen Mitteln ausgestattet, die größtenteils von Spendern und Förderern aufgebracht werden.

Laut Waltje hatte sich die Stiftung das ehrgeizige Ziel gesetzt, in dem zweijährigen Zeitraum der Bonifizierungsaktion „Aus 3 mach 4“ Zustiftungen in Höhe von 60.000 Euro einzuwerben. Am Ende kamen 56.974,20 Euro zusammen. „Das erforderte viel Einsatz“, sagte Waltje. Die Summe sei vor allem über viele kleine Privatspenden erreicht worden.

Geld soll Friedenspreis finanzieren

Vom Bonus der Landeskirche soll nun der mit 5000 Euro dotierte Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ finanziert werden. Das Antikriegshaus vergibt den Preis seit 1988 alle zwei Jahre, um beispielhafte Friedens- und Menschenrechtsarbeit zu würdigen. Die Verleihung ist für den 6. Dezember geplant, derzeit läuft die Ausschreibung.

An der Bonifizierungsaktion der Landeskirche hatte die Stiftung erstmals in ihrem Gründungsjahr teilgenommen. Den damaligen Bonus nutzte die Stiftung laut Waltje als eine Art Anschubfinanzierung. „Mittlerweile sind wir aus den Kinderschuhen herausgewachsen“, sagte Waltje. Vor sechs Jahren hatte das Stiftungskapital noch 80.000 Euro betragen, aktuell liegt es bei etwa 220.000 Euro.

Von Katja Eggers