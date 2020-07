Hämelerwald

In der Corona-Krise steht das kulturelle Leben in Deutschland weitgehend still. Auch in Lehrte mussten Theaterveranstaltungen, Konzerte und Lesungen abgesagt werden. Veranstaltungen im Freien sind unter bestimmten Vorgaben mittlerweile wieder erlaubt, außer vereinzelten Hinterhofkonzerten scheint die Kultur jedoch noch immer zu schlummern.

Frieder Paasche und Barbara Buch vom Schattentheater Vagantei Erhardt in Hämelerwald wollen das jetzt ändern und die Kunst im idyllischen Garten ihres Künstlerhauses an der Dianastraße 11 zu neuem Leben erwecken. Unter dem etwas trotzigen Motto „Kunst lässt sich durch Corona nicht besiegen“ haben sie sechs sogenannte Klappstuhlveranstaltungen geplant – die Zuschauer müssen ihre (Klapp-)stühle dabei selber mitbringen und können sie dann auf dem Rasen am Teich aufstellen.

Anzeige

Künstler spiele unter dem Pavillondach

Auf der 1500 Quadratmeter großen Fläche lassen sich die aktuellen Abstands- und Hygienemaßnahmen laut Paasche problemlos umsetzen. Für die Veranstaltungsreihe haben er und seine Frau eine überdachte Bühne errichtet. Zuschauer und Zuschauerinnen sollten Regenjacken dabei haben. Eintritt müssen sie nicht zahlen, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Geld bekommen die Künstler. Paasche und Buch treten zwar auch auf, wollen auf ihren Anteil aber verzichten. „Wir selbst sind durch die Corona-Pandemie nicht in unsere Existenz bedroht, möchten aber mit unseren Veranstaltungen denen helfen, die in Not sind“, erklärt Paasche. Sein Kulturprojekt hat er auch als Mitglied des deutschen Kulturrates gestartet. „Es ist wichtig für die Kunst zu kämpfen und die Zeit, bis im Kulturbereich alles wieder normal läuft, sinnvoll zu überbrücken“, erklärt der Puppenspieler, Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut.

Sechs Veranstaltungen sind geplant

Die Pandemie hat ihm dabei allerdings ein wenig in die Karten gespielt. „Die Künstler, die ich eingeladen habe, sind allesamt sehr hochwertig – ohne Corona hätte ich die gar nicht bekommen, weil sie da schon anderweitig verplant gewesen wären“, sagt Paasche.

Timo Lesniewski alias Monsieur Momo bringt sein Publikum zum Lachen und Staunen. Quelle: privat

Insgesamt sind in der Zeit vom Sonntag, 19. Juli, bis Sonntag, 9. August, nun sechs „ Klappstuhlveranstaltungen“ geplant, und zwar sowohl als Matinée, nachmittags für die ganze Familie und abends. Eröffnet wird die Reihe am Sonntag um 11 Uhr, mit einer szenischen Lesung. Buch und Paasche tragen unter dem Titel „Liebe und die Folgen“ dabei Lyrik und Prosa von Heine, Kästner, Loriot und Roth vor. Vitalij Moskalenko, der schon Sänger Ivan Rebroff auf seiner Welttournee begleitet hat, spielt Bandoneon.

Auch ein Roncalli-Clown ist dabei

Goran Stevanovic ist ein Meister auf dem Akkordeon. Quelle: Christian Lange

Am Sonnabend, 25. Juli, geht es um 20.30 Uhr unter dem Motto „Weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin“ mit einem Konzert weiter: Der preisgekrönte Akkordeonspieler Goran Stevanovic tritt dabei mit Opernsängerin Laura Schandry (Sopran) und Bariton Tilman Birschel auf.

Unter dem Motto „Magisches“ kann sich das Publikum am Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, von Beate und Reinhard Köhler verzaubern lassen. Beide sind Mitglieder des Magischen Zirkels. „Die Clowns kommen“ heißt es am Sonnabend, 1. August, ab 16 Uhr mit dem namhaften Roncalli-Clown Monsieur Momo, dem Clownspaar Willi und Wilma und Barbara Buch als turnender Rotnasen-Clownin Betty Quer.

Es erklingen Cimbal, Akkordeon und Bandoneon

Irina Shilina bringt die Cymbal, eine Art Hackbrett, zum Klingen. Quelle: privat

„Romantische Lyrik und Musik zur Nacht“ gibt es am Sonnabend, 8. August, ab 20.30 Uhr, wenn Paasche und Buch zur szenischen Lesung mit Texten von Goethe, Claudias und anderen bitten und Vitaliy Moskalenko dazu Akkordeon spielt. Ausklingen wird die Reihe am Sonntag, 9. August, 11 Uhr mit einem Cimbal-Konzert von Irina Shilina.

Für die „ Klappstuhlveranstaltungen“ ist eine Anmeldung per E-Mail an juergen.paasche@web.de nötig. Wer spontan vorbeikommt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen.

Von Katja Eggers