Lehrte

Der neue Friedhof am Stadtpark und der alte an der Feldstraße der evangelischen Matthäusgemeinde in Lehrte stehen jetzt im Zeichen des immateriellen Kulturerbes Friedhofskultur. Friedhofsverwalter Gerhard Winter hat jetzt, kurz vor dem Totensonntag, entsprechende Schilder an dem Haupteingang des neuen Friedhofs sowie im Schaukasten auf dem alten Friedhof angebracht. Damit soll auf die wichtige Bedeutung der Friedhofskultur für die Stadt Lehrte aufmerksam gemacht werden.

Lehrte ist damit nach Angaben der Matthäusgemeinde Teil eines bundesweiten Netzwerks, in dem 150 Städte auf die vielschichtige Bedeutung der Friedhöfe für unsere Gesellschaft aufmerksam machen. Bereits im März hatte die Kultusministerkonferenz auf Empfehlung der Deutschen Unesco-Kommission diese Ernennung zum immateriellen Kulturerbe beschlossen. Allerdings sei die Auszeichnung im Corona-Lockdown untergegangen, sagte Monika Schneider-Mild von Kirchenvorstand der Matthäusgemeinde. Deshalb mache man jetzt mit der Aktion „Friedhöfe auszeichnen“ auch in Lehrte auf diese wichtige Ernennung aufmerksam.

Trauern, erinnern und würdigen

„Es sind nicht die Friedhöfe an sich zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden, sondern die Friedhofskultur, also all das, was Menschen auf dem Friedhof tun“, erläutert Winter. Dazu gehöre das Trauern, Erinnern und Würdigen genauso wie das Gestalten, Pflegen und Weiterentwickeln der Gräber. Der Friedhof sei vor allem auch ein Ort der Lebenden. Er habe weit über die persönlichen Trauerrituale hinaus identitätsstiftende Bedeutung für die Gesellschaft hat, betont der Friedhofsverwalter. Hervorzuheben sei dabei auch die historische Dimension der Denkmäler. Der Kulturraum Friedhof bilde zudem den größten Skulpturenpark Lehrtes und sei zugleich Inspirationsfläche für viele Kunstformen.

Im Schaukasten des alten Lehrter Friedhofs an der Feldstraße hängt jetzt ein Hinweis auf das Immaterielle Erbe Friedhofskultur. Quelle: privat

Zudem besitze der Friedhof eine soziale Funktion. Er sei Treffpunkt für Familien oder Angehörige und wirke auch sozialer Vereinsamung von Hinterbliebenen entgegen. Nicht zuletzt zeige er sich über kulturelle und religiöse Unterschiede hinweg als ein Ort der Integration und des Friedens.

Voraussetzung für die Ernennung der Friedhofskultur in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe war für die Unesco laut Matthäusgemeinde „die Lebendigkeit der kulturellen Ausdrucksform“. Es gehe nicht um ein Mumifizieren der Friedhöfe, sagt Friedhofsverwalter Winter, sondern um deren Weiterentwicklung. So werde man auch in Zukunft Bestattungsformen anbieten, die den Wünschen der Menschen entsprechen – wie etwa naturnah gestaltete oder pflegeleichte Grabformen.

Die Auszeichnung der beiden Lehrte Friedhöfe hat das „Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur“ initiiert. Auf seiner Internetseite www.kulturerbe-friedhof.de finden sich Informationen über die Friedhofskultur in Deutschland.

Von Achim Gückel