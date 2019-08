Lehrte

Wer auf dem Alten Friedhof an der Feldstraße am späten Nachmittag, am Abend oder am Wochenende ein dringendes Bedürfnis verspürt, hat ein Problem. Die Toilette in dem Backsteinhäuschen am Eingang Eichenweg ist dann schon verschlossen. Friedhofsgärtner Uwe Mertner schließt die WC-Anlage stets gegen 15 Uhr ab, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist.

So mancher Friedhofsbesucher ärgert sich über diese Regelung. „Ich habe hier schon mehrfach beobachtet, dass sich ältere Damen dann in den Büschen erleichtern – wo sollen sie auch sonst hin“, berichtet ein Lehrter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Der Senior verweist aber auf Lehrtes Neuen Friedhof. Dort seien die Toiletten auch abends und vor allem auch an den Wochenenden geöffnet.

Verstopfte Toiletten und aufgedrehte Wasserhähne

Mertner ist das Problem auf dem Alten Friedhof bekannt. Die Toiletten seien dort ausschließlich während seiner Arbeitszeit geöffnet. Im Sommer schließt der Gärtner die Tür des Häuschens zwischen 6 und 7 Uhr auf und gegen 15 Uhr wieder ab. Ab Oktober bleibt die Anlage etwas länger offen, weil Mertner dann später anfängt. Weil er sonnabends und sonntags gar nicht im Einsatz ist, steht die Toilette an diesen Tagen auch nicht zur Verfügung.

Die Friedhofstoiletten auf dem Neuen Friedhof können auch in den frühen Abendstunden noch benutzt werden – das liegt daran, dass auch der Friedhof selbst abends länger geöffnet ist. Quelle: Katja Eggers

„Das können wir nicht machen, da besteht Vandalismusgefahr“, sagt Mertner. In der Vergangenheit hätten Unbekannte die Toiletten bereits mit Toilettenpapier zugestopft und sich am Abflussrohr des Waschbeckens zu schaffen gemacht. Auch Einbrüche hat es schon gegeben.

Gerhard Winter, Leiter der Friedhofsverwaltung, kann von solchen und ähnlichen Aktionen ein Lied singen. Er berichtet unter anderem von verschmierten Toiletten und aufgedrehten Wasserhähnen. Aus den Toiletten auf dem Neuen Friedhof sei auch schon mehrfach Toilettenpapier entwendet worden. „Und Spritzen von Drogenabhängigen haben wir dort auch schon gefunden“, berichtet Winter.

Alter Friedhof ist rundum die Uhr geöffnet

Die WC-Türen auf dem Alten Friedhof länger geöffnet zu lassen, hält er daher für keine gute Idee. Dies sei schwierig, weil die Türen spätestens zum Abend hin verschlossen werden müssten. „Denkbar wäre höchstens, dass sich ein Nachbar findet und ehrenamtlich abends abriegelt“, sagt Winter.

Während der Neue Friedhof in den späten Abendstunden regelmäßig abgeschlossen wird, sind die Tore am Alten Friedhof rund um die Uhr offen. „Der Alte Friedhof ist kleiner und übersichtlicher“, sagt Winter. Laut Mertner benutzen viele Lehrte den Weg über die Anlage auch als Abkürzung zwischen Feldstraße und Eichenweg. Das Toilettenhäuschen wurde dort Mitte der Neunzigerjahre gebaut.

Keine Schilder an der Tür

Dass es dort überhaupt eine Toilette gibt, ist für Ortsunkundige jedoch gar nicht zu erkennen – es fehlen Schilder. Winter hat derweil versprochen, sich um ein entsprechendes Schild zu kümmern.

Der Alte Friedhof ist in den Monaten April bis einschließlich September von 7 bis 20 Uhr und ab Oktober bis 18 Uhr geöffnet. Von Januar bis Dezember ist das Haupttor von 8 bis 17 Uhr offen, im Februar und im März von 7 bis 18 Uhr. Am Wochenende und an den Feiertagen steht der Friedhof ab 8 Uhr für Besucher offen. Wenn das Tor am Haupteingang verschlossen, kann die Anlage über die Pforte am Verwaltungsgelände verlassen werden. Diese lässt sich lediglich von innen öffnen und ist für den Notfall gedacht, falls Besucher auf dem Friedhof eingeschlossen werden.

Von Katja Eggers