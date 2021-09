Lehrte

Die Lehrter CDU gibt im aktuellen Wahlkampf noch einmal ordentlich Gas. Für Sonnabend, 11. September, also einen Tag vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen, kündigt sie eine Wahlkampfveranstaltung im Zuckerzentrum an, bei der reichlich politische Prominenz erwartet wird. Unter anderem haben Friedrich Merz sowie der CDU-Landesvorsitzende und niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ihr Erscheinen angekündigt.

Merz hatte im Januar für den Bundesvorsitz der CDU kandidiert. Er unterlag dem späteren Kanzlerkandidaten und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Die Lehrter Christdemokraten kündigen den streitbaren Merz, der von 1994 bis 2009 im Bundestag saß und in seinem Wahlkreis im Hochsauerland erneut ins Parlament gewählt werden will, nun als „das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht“ der CDU in Deutschland an.

Bühne neben der Alten Schlosserei

Die Wahlkampfveranstaltung wird zwischen der Alten Schlosserei und der C&A-Filiale stattfinden. Laut Björn Martin, Schriftführer der Lehrter CDU, soll dort eine Bühne errichtet und aus Gründen des Corona-Schutzes mit Flatterband eine Veranstaltungsfläche eingerichtet werden. Wer die dreistündige Kundgebung besuchen möchte, muss entweder geimpft, genesen oder schnellgetestet sein. Es gibt eine Einlasskontrolle, an der die Personalien der Besucher registriert werden, die Gäste müssen bis zu ihrem Sitzplatz Eine Schutzmaske tragen. Einlass ist ab 13 Uhr.

Außer Merz, der für 13 Uhr erwartet wird, sowie Althusmann kündigt die Lehrter CDU für ihre Veranstaltung noch weitere Gäste an: Den Bundestagskandidaten und Vorsitzenden der Jungen Union Deutschlands, Tilman Kuban aus Springe, sowie die Kandidatin für das Amt des Regionspräsidenten, Christine Karasch. Nach einer Begrüßung um 13.30 Uhr werden zunächst Karasch, der Lehrter Regionsabgeordnete Bernward Schlossarek und Bürgermeister Frank Prüße in einer Gesprächsrunde zu sehen sein. Anschließend reden, Kuban, Althusmann und Merz.

Von Achim Gückel