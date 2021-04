Lehrte

Die Stadt Lehrte bemüht sich darum, Kindern in der Stadt von Beginn an die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Aus diesem Grund gibt es am Rathausplatz die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen. Hier arbeiten Fachkräfte wie Hebammen, Gesundheits- und Familienexpertinnen oder Kinderkrankenpflegerinnen daran, Eltern während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes mit Informationen und Beratungen zu unterstützen.

Treffen finden virtuell statt

Normalerweise passiert das hauptsächlich am Rathausplatz 2 in den dortigen Räumen. In der Corona-Pandemie sind aber Treffen wie Spielkreise oder ein Elterncafé nicht möglich. Deswegen sollen diese Zusammenkünfte jetzt ins Internet verlegt werden.

In Videokonferenzen werden alle zwei bis drei Wochen virtuelle Treffen organisiert, bei denen Themen rund ums Kind und Elternwerden besprochen werden können. Die Termine dieser sogenannten Elternzeit sind immer freitags um 10 Uhr.

Krisenbewältigung ist das erste Thema

Zum ersten Mal soll diese Onlinezusammenkunft am Freitag nach Ostern, 9. April, stattfinden. Das Thema ist dann „Gemeinsam durch die Krise – Stressbewältigung und unterstützende Angebote.“ Am 23. April geht es um gesunden Babyschlaf. Am 7. Mai heißt das Motto „Singen, Spielen, Basteln – neue Anregungen und Ideen für den Alltag“ und am 21. Mai stehen Kinderkrankheiten und -notfälle im Zentrum des Gesprächs. Weitere mögliche Themen für zukünftige Treffen könnten auch Geschwisterkinder oder Selbstfürsorge für Mütter sein.

Wer an dem Onlinetreffen teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens 24 Stunden vorher per E-Mail unter martha.roesner@lehrte.de dafür anmelden. Von dort kommen dann rechtzeitig ein Einladungslink und Hinweise zum Datenschutz.

