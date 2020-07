Lehrte

Badegäste müssen sich seit Anfang Juli beim Eintritt in eines der beiden Freibäder online registrieren. Lehrte ist dabei eine von vielen Kommunen in der Region Hannover, die dieses Reservierungssystem nutzen, um die Zahl der Besucher zu zählen und zu begrenzen. Das Einlasssystem, bei dem bis zu fünf Personen in einer Reservierung erfasst werden können, führt jedoch zu Kritik. „Es sind viele Beschwerden eingegangen“, räumt der städtische Fachdienstleiter Eckhard Otto ein. Hauptsächlich sei es darum gegangen, dass das nötige technische Equipment fehle, um sich zu registrieren. Darauf reagiert die Geschäftsführung nun und passt nach Abstimmung mit Bürgermeister Frank Prüße ihr Einlassverfahren an.

In Härtefällen können Ausnahmen beantragt werden

In Arpke ist der Eintritt ins Waldbad nun von 6 bis 7 Uhr auch ohne vorherige Onlinereservierung möglich, im Lehrter Freibad gilt dieses Verfahren von 8 bis 9 Uhr. Gleichzeitig solle es auch in besonderen Härtefällen möglich sein, ohne eine Onlineregistrierung die Bäder betreten zu können. Besucher, die beispielsweise nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügen, um sich online im Bad anzumelden, sollen sich im Vorfeld mit der Geschäftsführung der Lehrter Bäder abstimmen. Um von der Ausnahmeregelung profitieren zu können, muss allerdings ein Antrag mit Begründung an die Lehrter Bädergesellschaft gerichtet werden.

Die neue Ausnahmeregelung für Frühschwimmer und für besondere Härtefälle ist jedoch nur möglich, wenn die persönlichen Daten wie Name, Anschrift und Telefon auf einem Zettel bereits erfasst sind und diese Daten beim Eintritt dem Badpersonal ausgehändigt werden. Wenn die maximale Anzahl der Besucher erreicht sei, könne es zudem vorkommen, dass der Eintritt nicht mehr möglich ist, gibt Otto zu bedenken. Dann müssten Wartezeiten einkalkuliert werden. Der Geschäftsführer rät deshalb dazu, wenn möglich, unbedingt die Onlineregistrierung zu nutzen.

Ob und wann das Hallenbad im Winter öffnen wird, ist noch unklar. Man könne dazu noch keine Aussagen treffen, sagt Otto. „Hier bleibt das weitere Infektionsgeschehen abzuwarten.“ Die Bädergesellschaft plant wegen der Corona-Pandemie allerdings, das Lehrter Freibad und das Waldbad Arpke in diesem Jahr länger zu öffnen – also über die normale Schließzeit hinaus. Ein Schwimmen unter freiem Himmel sei einfacher abzubilden als Schwimmen im Hallenbad, sagt der Geschäftsführer.

Das Freibad Lehrte ist an jedem Wochentag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Waldbad Arpke öffnet montags bis freitags von 6 bis 10 und von 14 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 8 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr. Anträge für Härtefälle können per E-Mail an info@lehrter-baeder.de sowie schriftlich an die Lehrter Bädergesellschaft mbH, Hohnhorstweg 2a, 31275 Lehrte geschickt werden.

Von Patricia Oswald-Kipper