Lehrte

Drei betrunkene Autofahrer konnte die Polizei am Wochenende in Lehrte, Immensen und Sievershausen stoppen und aus dem Verkehr ziehen. Die Polizei stellte dabei die Führerscheine von drei Männern (33 und 40 Jahre) sowie einer Frau (25) sicher und leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein.

Einen 43-jährigen Lehrter kontrollierten die Beamten am Freitagabend gegen 21 Uhr an der Gewerbestraße in Sievershausen. Er besaß keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er muss mit Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen.

Polizei stoppt 20-Jährigen an der Niedersachsenstraße

Einen weiteren Autofahrer, der berauschende Substanzen zu sich genommen hatte, erwischten die Lehrter Polizisten am Sonnabend in den frühen Morgenstunden auf der Niedersachsenstraße in Hämelerwald. Ein Test ergab, dass der 20-jährige Pole Cannabis konsumiert hatte. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die große Trefferquote erklärt ein Lehrter Polizeisprecher mit dem gezielten Einsatz eines Streifenwagens am Wochenende in Lehrte und den Ortsteilen: „Die Dunkelziffer ist in diesem Bereich sehr groß.“ Aufgrund der Personalsituation sei es aber oft nicht möglich, Polizeistreifenfahrten über längere Zeiträume durchzuführen. Dass führe dazu, dass diese Fahrten unter Alkohol und Drogen oft unentdeckt blieben.

Von Patricia Oswald-Kipper