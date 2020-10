Lehrte

Bälle, Springseile und jede Menge Spiele: Die neuen Fünftklässler des Lehrter Gymnasiums haben sich am Mittwoch über Kisten voller Sport- und Spielgeräte gefreut. Sportlehrerin Vivian-Isabel Ameling überreichte den Klassensprechern der sieben fünften Klassen die großen Behälter im Beisein von Unterstufenleiter Thomas Schachschal, Schulleiterin Silke Brandes und Sponsoren.

Rund 200 Euro kostet der Inhalt jeder Kiste. Anders als in den beiden Vorjahren haben sich der Förderverein und die Schülerfirma des Gymnasiums die Kosten diesmal jedoch allein geteilt. „In den wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten wollten wir die Lehrter Unternehmen, die uns sonst unterstützt haben, nicht noch zusätzlich finanziell belasten“, erläuterte Ameling.

Aktion fördert Bewegung und Selbstständigkeit

Die Sportkistenaktion läuft am Gymnasium mittlerweile im dritten Jahr – und das mit großem Erfolg. Denn die Spiel- und Sportgeräte animieren die Kinder, sich in den Pausen an der frischen Luft zu bewegen, anstatt sich mit ihren Smartphones zu beschäftigen. Darüber hinaus fördert die Aktion die Selbstständigkeit: Jede Klasse ist allein für den Inhalt ihrer Kiste verantwortlich.

Von Katja Eggers