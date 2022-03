Immensen

Es wird maritim: In der Galerie Steinbeck 1 in Immensen zeigen Katrin Franke und Peter Funke-Franke Arbeiten, die sich um das Thema Fische und Schiffe drehen. Ihre Ausstellung haben die beiden Künstler aus Cuxhaven passenderweise „Fish & Ships“ genannt. Die neue Kunstschau in Immensen zeigt Objekte und Bildtafeln.

Franke taucht für ihre Arbeit in die faszinierende Welt der Fische ein. Das verwundert kaum, denn die Künstlerin ist an der Nordsee aufgewachsen und lebt auch heute dort. Die vielen verschiedenen Formen, Farben und auch Namen der Fische haben Franke zu immer neuen Kreationen inspiriert. Für ihre Objekte verwendet sie unterschiedliche Materialien, darunter Treibholz, Metall und alte Werkzeugteile. Aus einem finnischen Backofenschieber wurde so ein „Backfisch“, aus einer alten Hacke ein Kleist, ein sogenannter Glattbutt.

Künstler verwendet Holz aus dem Garten

Peter Funke-Franke ist zwar nicht am Meer aufgewachsen, hat aber die Sommer seiner Kindheit auf einer Nordseeinsel verbracht und dort gern die Schiffe am Horizont beobachtet. Für seine Bildtafeln und Objekte bearbeitet er Holz aus der Umgebung oder dem eigenen Garten. Die Strukturen und Bearbeitungsspuren vermitteln eine Empfindung der rauen Natur. Farben sind mal kräftig und mal leicht aufgetragen und stehen für das wechselhafte Licht, das Wetter und den Himmel am Meer.

Die Vernissage ist für Sonntag, 27. März, 14 bis 17 Uhr, geplant. Im Anschluss ist die Ausstellung noch bis zum 28. April zu sehen. Die Galerie Steinbeck 1 öffnet dafür immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr und lädt für Sonntag, 17. April, zudem von 17 bis 19 Uhr zum Open House ein. Die Finissage ist am Donnerstag, 28. April, von 17 bis 19 Uhr.