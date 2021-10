Lehrte

Die Städtische Galerie Lehrte organisiert in den Herbstferien zwei Kunstkurse für Kinder ab sechs Jahren. Bei beiden Kursen können die Jungen und Mädchen mit Farben und verschiedenen Materialien experimentieren. Der Kurs „Malen“ startet am Dienstag, 19. Oktober, um 10 Uhr. Die Kinder können mit flüssiger Farbe ihre eigenen Kunstwerke gestalten. Im zweiten Kurs am Mittwoch, 20. Oktober, können die Kinder auf farbigem Papier malen oder damit basteln und dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurse dauern 90 Minuten

Anmeldungen für die Kurse sind unter (0 51 32) 5 05­ 31 11 oder julienne.franke@lehrte.de notwendig. Für größere Gruppen bietet die Galerie die Möglichkeit, separate Termine zu vereinbaren. Die Kurse dauern jeweils 90 Minuten und die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro pro Kind. Neben den Malangeboten für Kinder stellen derzeit Maja Clas, Andreas Linke und Max Neumann ihre Kunstwerke in der städtischen Galerie aus. Ihre Ausstellung „Malerei!“ läuft noch bis Sonntag, 21. November.

Von Leona Passgang