Lehrte

Dieser Raum sei ehrlich, lautet das Urteil von Torsten Schumann über die Städtische Galerie, die seit vielen Jahren in der ehemaligen Schlosserei der früheren Zuckerfabrik in Lehrte beheimatet ist. Dort stellt der Fotograf jetzt seine Fotografien zur Schau – und das in einer gemeinsamen Ausstellung mit der Künstlerin Beate Köhne. Entstanden ist eine erfrischende Mischung aus Fotografie und Malerei die Ein- und Ausblicke gewährt.

Mit einer Leichtigkeit verführt Köhne den Betrachter in ihre Welt, die mit zarten Farben und Wirbeln dem Medium Ölfarbe ein schwereloses Gesicht verleiht. Öl sei ein wundervolles Malmittel, schwärmt die Künstlerin, es habe eine ganz besondere Haptik, mit der sie spielen könne.

Köhnes Werke kommen ohne Horizontlinie aus

Sie schütte, schiebe und spachtele die Farbe auf die Leinwand, die dabei auf dem Boden liege. So fehlt ihren Werken die Horizontlinie und es entsteht ein dynamischer Wirbel der Farbflächen umeinander. Ein anderer Effekt aber sei, das sie die Farbe sehr dünn auftragen könne, da sie auf der Leinwand trockne, erklärt Köhne ihre Technik.

Einen ganz besonderen Blick für Details hat der Fotograf Torsten Schumann entwickelt. Er lenkt Blick auf alltägliche Situationen, die durch das Einfangen in einem bestimmten Moment ein Eigenleben entwickeln. Es treffen Dinge zusammen, die nichts miteinander zu tun haben. Da werde beispielsweise ein roter Fahrradsattel mit einem roten Fisch verknüpft, beschreibt Lehrtes Kulturmanagerin Julienne Franke.

Durch Perspektiven entstehen absurde Momente

Es entwickle sich dadurch eine abstrakte Farb- und Formensprache, die durch kleine Bildausschnitte forciert werde. So geben ungewöhnliche Perspektiven absurde Momente preis, die von Schumann entdeckt aber nicht inszeniert werden. Sie hätten eine gemeinsame Vorliebe für Farbigkeit, die sie künstlerisch zusammen gebracht habe, so Schumann, der mit Beate Köhne aus Berlin zum ersten Mal in der Städtischen Galerie ausstellt. Zu sehen sind die Arbeiten noch bis zum 19. April.

Lesen Sie auch

Von Susanne Hanke