Lehrte

Jetzt geht es wieder los mit dem Stöbern, Feilschen und Kaufen: Gleich auf zwei Straßen- und Garagenflohmärkte dürfen sich die Lehrter in den nächsten Wochen freuen – denn die aktuelle Inzidenz ermöglicht die Veranstaltungen wieder.

Den Auftakt macht am Sonntag, 29. August, die Privatinitiative im Herzogweg, die zum dritten Straßen- und Garagenflohmarkt einlädt. Von 10 bis 16 Uhr öffnen die Verkaufsstände an den Straßen Manskestraße, Am Stadtpark, Herzogweg, Hohnhorstweg, Schützenstraße, Heidering und Nordstraße.

Neben den Anwohnern haben – abhängig von der Grundstücksgröße – bis zu zwei Gast-Standbetreiber die Möglichkeit, Waren auszustellen, sagt Udo Gallowski vom Organisationsteam. Seinen Angaben zufolge finden Besucher an der Ecke Yorckstraße/Herzogweg einen Infostand, dort können sie sich Flyer zur Übersicht abholen. Rote Luftballons kennzeichnen zudem die Stände. Die Standgebühr von jeweils zehn Euro kommen, wie jedes Jahr, einem sozialen Zweck zugute. Noch steht nach Aussage Gallowskis nicht fest, wer das Geld erhält.

Die Hygieneverordnungen und entsprechende Konzepte werden den aktuellen Auflagen angepasst, da die Privatinitiative im Herzogweg bei gutem Wetter mit hohem Andrang rechnet. Je nach Situation gibt es auch verschiedene Essens-Angebote, wie Gallowski sagt. Bis zum 12. August können interessierte Standbetreiber sich per E-Mail an Udo@Gallowski@gmx.de oder an heike-fairbairn@web.de wenden. Auch unter Telefon (01 77) 6 00 19 19 und (0 15 73) 7 63 20 21 können Standbesitzer ihre Anmeldungen einreichen.

Als Erkennungszeichen hängen die Händler wieder Luftballons auf. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Glück Auf: Kuchenspende statt Standgebühr

Der zweite Straßen- und Garagenflohmarkt der Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte, findet am Sonntag, 5. September, am Knappenweg 51 statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher auf dem Gelände des Vereins nach Schnäppchen stöbern, teilt Organisator Oliver Gels mit. Private Standbetreiber sind, nach vorheriger Anmeldung, auf dem Gelände willkommen und können jegliche Flächen nutzen. Eine Standgebühr ist nicht zu entrichten, stattdessen bittet die Siedlergemeinschaft die Standbesitzer, eine Kuchenspende mitzubringen.

Je nach Wetterlage rechnet Gels mit einer hohen Besucherzahl, weshalb die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen tagesaktuell angepasst werden. Im ersten Flohmarktjahr verzeichnete der Siedlerverein etwa 60 Anmeldungen. Anmelden können sich interessierte Verkäufer und Verkäuferinnen unter Telefon (01 70) 3 21 79 68 und per E-Mail an olligels@web.de oder kontakt@glueckauf-lehrte.imvwe.de.

Von Fiona Lechner