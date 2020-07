Lehrte

Gerade in der Corona-Zeit verbringen viele Familien ihre Freizeit im eigenen Garten. Zum Gießen des selbst angebauten Gemüses und zum Auffüllen der Planschbecken nutzen viele das Wasser aus ihrem Brunnen. Aber gefährdet das Wasser möglicherweise die Gesundheit? Um herauszufinden, wie viel Nitrat, Säure und Salz im jeweiligen Brunnenwasser enthalten sind, bietet die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz am Mittwoch, 15. Juli, Analysen an.

Gartenbesitzer können Proben ihres Brunnenwassers von 9 bis 11 Uhr am Labormobil vor der Sparkasse in Lehrte abgeben. Für die Abgabe sollten Mineralwasserflaschen (0,5 Liter) aus Kunststoff bis zum Rand gefüllt werden. Damit die Proben sicher abgegeben werden können und auch die Beratung coronakonform erfolgt, wurde ein Hygiene- und Abstandsplan erstellt.

Ergebnisse bekommen Bürger noch am selben Tag

Vor Ort werden Diplom-Physiker Harald Gülzow und sein Kollege Peter Brückner gegen eine Kostenbeteiligung von 12 Euro eine Untersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt durchführen. Die Ergebnisse können die Bürger zum Ende der Aktion am Labormobil abholen. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dazu wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Weil Nitrat ein Bestandteil von Dünger ist, macht VSR-Gewässerschutz vor allem Landwirte und Gartenbaubetriebe für hohe Belastungen verantwortlich. „Uns ist es wichtig, die Menschen über Belastungen des Grundwassers zu informieren“, betont Gülzow. Messergebnisse werden daher regelmäßig in Karten zusammengefasst. Auf der Internetseite www.vsr-gewässerschutz.de ist auch eine Nitratkarte Niedersachsen für 2019 zu finden.

Darüber hinaus berät das Team vom VSR-Gewässerschutz anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Gülzow beantwortet Fragen immer freitags zwischen 10 und 13 Uhr unter Telefon (02831) 9763342.

