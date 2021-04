Karsten Poschadel hat sich am Sonnabendvormittag ziemlich überrascht gezeigt: „Mit so vielen Besuchern hatten wir gar nicht gerechnet“, sagte der Leiter der Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Ansturm galt dem Gartenmarkt, den der BUND jedes Jahr in der Ahltener Raiffeisenstraße anbietet. „Wir haben den Menschen schon im letzten Jahr unter den damaligen Corona-Bedingungen gesagt, dass es die Pflanzen auch noch den Sommer über gibt“, betonte Poschadel.

Aber die Sehnsucht nach Grün ist derzeit offenbar riesig. Entsprechend fielen die Schlangen an den Kassen etwas länger aus – und das nicht allein, weil die Abstände gewahrt werden mussten. Besonderer Anziehungspunkt sind auch in diesem Jahr wieder die rund 30 alten Tomatensorten gewesen. Viele von ihnen waren allerdings schon recht schnell ausverkauft.

Die Wunschsorte ist nicht zu finden

Das mussten auch Sabine Kruse-Ernst und ihr Mann Raimund Ernst feststellen. „Wir wollten uns die Tomatensorte Ruthje holen“, sagte Kruse-Ernst. „Die hat uns bisher am besten geschmeckt“, lobte sie die fruchtig-süße Tomate. Entdeckt hätten sie die Sorte vor einiger Zeit auf dem Adolphshof bei Hämelerwald. „Aber den Züchter in Sievershausen, der die Tomaten dorthin geliefert hat, gibt es nicht mehr“, sagte Kruse-Ernst. Daher habe sie die Gelegenheit genutzt, beim Gartenmarkt des BUND vorbeizuschauen. „Aber hier gibt es die Sorte leider auch nicht.“

Das wäre auch gegen die Philosophie des BUND gewesen, wie Poschadel erklärte. Die Organisation bietet keine Neuzüchtungen an. „Die meisten neuen Tomaten sind Hybridzüchtungen, deren Samen nicht zur Zucht genutzt werden können“, erläuterte der Fachmann. So müsse das Saatgut immer wieder neu beim Hersteller gekauft werden. Um das zu verhindern, setze der BUND größtenteils auf historische Sorten wie den Roten Heinz oder Onkel Gustav, deren Samen wieder eingepflanzt werden können.

Balkonpflanzen statt Tomaten

Die Ernsts nutzten aber die Gelegenheit, sich über einige Tomatensorten zu informieren. Die Alternative, sich selbst die begehrten Sorten zu züchten, haben sie aber bisher nicht in Erwägung gezogen. „Das halte ich für schwierig“, vermutete Kruse-Ernst. Ganz umsonst sind die Lehrter aber nicht nach Ahlten gekommen, denn immerhin haben sie noch ein paar Verbenen für den Balkon erstanden.

Wer am Sonnabend keine Gelegenheit hatte, sich den Gartenmarkt an der Raiffeisenstraße 9 in Ahlten anzuschauen, kann das noch den ganzen Sommer über machen. Geöffnet hat er dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. In den kommenden Wochen sind dann auch noch alte Tomatensorten erhältlich.

Michael Schütz