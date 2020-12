Der Feuerwehreinsatz auf einem Betriebsgelände an der Daimlerstraße in Lehrte dauert vermutlich noch viele Stunden an. Die Feuerwehr muss dort mit einem Wasserwerfer eine Gasflasche kühlen. Zwei Straßen sind gesperrt, fünf Gebäude wurden evakuiert. Endgültig gebannt ist die Explosionsgefahr noch nicht.