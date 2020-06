Ahlten

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr: Die Lehrter und Ahltener Einsatzkräfte mussten am Mittwochnachmittag an der Straße Mergelfeld in Lehrte-Ahlten einen brennenden Mercedes löschen, dessen Gastank zu explodieren drohte. Die Fahrzeughalterin setzte gegen 15.50 Uhr einen Notruf ab – da hatte das Auto gerade zu brennen begonnen. Sie wies dabei auch auf den Gastank im Auto hin. Gemeinsam mit einem weiteren Insassen verließ sie den Mercedes.

Nur wenig später war die Feuerwehr zur Stelle. Die Einsatzfahrzeuge wurden aufgrund der drohenden Explosionsgefahr in ausreichendem Sicherheitsabstand aufgestellt. Auch die Straße sperrten die Feuerwehrleute weiträumig ab. Trotz der größeren Entfernung zum Brandort gelang es der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen. Mithilfe eines sogenannten C-Rohres wurde das in Brand stehende Fahrzeug zunächst mit Wasser benetzt und dabei heruntergekühlt.

Anzeige

Feuer wird mit Löschschaum erstickt

Laut Benjamin Rüger, Sprecher der Lehrter Feuerwehr, musste bei dem Einsatz nicht nur mit dem explosionsartigen Bersten von sogenannten Gasdruckdämpfern gerechnet werden. Auch das Auslösen von Airbags aufgrund thermischer Entwicklung sowie das Platzen von Reifen und das plötzliche Absacken eines Autos mit Luftfederung stelle bei brennenden Fahrzeugen eine Gefahr da, die einkalkuliert werden müsse.

Weitere HAZ+ Artikel

Während ein Feuerwehr-Trupp mit Wasser arbeitete, war ein zweiter Trupp ebenfalls unter schwerem Atemschutz dabei, die Flammen mithilfe von Löschschaum zu ersticken. Keine halbe Stunde später war das Feuer gelöscht.

Übergreifen der Flammen verhindert

Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug anschließend auf Glutnester untersucht sowie die Temperaturentwicklung kontrolliert und das Auto weiter heruntergekühlt. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude sowie in der Nähe abgestellte Lastwagen-Anhänger verhindert werden. Die Feuerwehren Ahlten und Lehrte waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.

Der Grund für den Brand an dem Fahrzeug ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von Patricia Oswald-Kipper