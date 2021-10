Lehrte

Ein Mann mit Anzug, Hut und Koffer, sitzend auf einer Bank, den Blick etwas melancholisch in die Ferne gerichtet: So soll das Denkmal aussehen, das schon bald den Platz am City-Center an der Burgdorfer Straße zieren wird. Der Mann mit dem Hut wird dann stellvertretend für jene erste Generation von Arbeitsmigranten sein, die in den Sechzigerjahren nach Lehrte kamen und mit ihrer Arbeitskraft zum Wohlstand beitrugen. Doch mit der Errichtung der lebensgroßen Bronzeskulptur geht es nicht ganz so schnell, wie es sich die Verantwortlichen bei der Stadt und Unternehmer Hasan Kurtulus gedacht haben. Sie verzögert sich, weil es bei der rein handwerklichen Herstellung des künstlerischen Objekt stockt.

Kurtulus, dessen Vater 1964 selbst von der türkischen Schwarzmeerküste nach Lehrte kam, hatte schon im vergangenen Jahr angeboten, das Gastarbeiter-Denkmal zu stiften. Schon seit vielen Jahren ist der Unternehmer mit seiner Firma Kurt-Zeitarbeit erfolgreich, tritt als Sponsor und Investor in Lehrte auf. Das Denkmal ist ihm eine Herzensangelegenheit. Es solle die Lebenssituation der aus ihrer Heimat gekommenen Männer als Gastarbeiter in Deutschland symbolisieren und ihre Leistung würdigen. „Aber das Denkmal ist nicht meines, sondern es ist unseres, und es ist auch kein türkisches Denkmal, sondern eines für alle Gastarbeiter“, hatte Kurtulus unlängst öffentlich gesagt.

Rat stimmt Schenkung zu: Wert von 61.000 Euro

Mittlerweile hat auch der Rat der Stadt der Schenkung durch Kurtulus zugestimmt. Sie umfasst 45.000 Euro Kosten für Entwurf, Herstellung und Installation der Skulptur, die ihren Platz vor dem Portal der Sparkasse finden soll. Darüber hinaus sagte der Unternehmer zu, dass er und seine Nachkommen für 80 Jahre die Pflege und Instandhaltung übernehmen. Kalkulierte Kosten dafür: 200 Euro pro Monat.

61.000 Euro lässt sich Kurtulus also das Denkmal kosten, deren Entwurf er von einer Künstlerin aus Istanbul hat anfertigen lassen. Doch nun stockt das Projekt. Denn die türkische Künstlerin will erst einmal eine Schaffenspause einlegen und könnte frühestens im kommenden Jahr mit der Herstellung des Denkmals für Lehrte beginnen. Kurtulus sucht nun nach einer Alternative.

Wer stellt die Bronzeskulptur her?

„Die Idee für das Denkmal ist nicht von der Künstlerin, ich hatte ihr 20 Kriterien für die Darstellung genannt“, sagt Kurtulus nun. Daraus seien dann drei Entwürfe entstanden, die es in Gips bereits gebe. Jenen, auf den sich Lehrtes Kulturpolitiker im September geeinigt hatten, wird nun voraussichtlich ein anderer Handwerker herstellen als zunächst vorgesehen. Doch Handwerker sind derzeit nicht so schnell zu finden.

Aus der ursprünglich für Ende Oktober vorgesehenen Enthüllung des Gastarbeiter-Denkmals in Lehrte wird indes nichts. Zu diesem Anlass war auch ein kleines Fest vorgesehen, das nun wohl erst im kommenden Jahr steigen kann. „Aber das Denkmal wird, so wie beschlossen, vor dem City-Center stehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit“, beteuert Kurtulus.

Schülerfirma erstellt Broschüre und Ausstellung

Das Projekt mit dem ungewöhnlichen Denkmal hatten Kurtulus und sein Mitstreiter, der frühere Schulrektor und „Mister Citylauf“ Jürgen Teiwes, schon im vergangenen Jahr umfassend vorbereitet. Auch eine Broschüre und eine Ausstellung über die Geschichte der Arbeitsmigranten in Lehrte soll es geben. Federführend ist bei deren Erstellung die Schülerfirma des Gymnasiums.

Von Achim Gückel