Hämelerwald

Ein Dorf verliert seinen historischen Treffpunkt: Die Gaststätte Schaper am Hämelerwalder Bahnhof schließt am Freitag, 30. Oktober, nach einem kleinen Fest für immer ihre Türen. Viel hat das erste privat erbaute Haus des Ortes – die Chroniken gehen von 1848 als Baujahr aus – erlebt. Wahrscheinlich von Anfang an gastronomisch genutzt, wurde es im Laufe der Jahre ständig aus- und umgebaut, wechselte die Betreiber und auch des Öfteren den Namen.

Seit 1922 ist die Wirtschaft im Besitz der Familie des jetzigen Gastwirtes Klaus Schaper. Dieser hätte die 100 Jahre Gastgewerbe der Familie im Jahr 2022 gern vollgemacht. Aber die Corona-Krise beschleunigten die Entscheidung des 70-Jährigen, doch schon jetzt aufzuhören.

Ein Treffpunkt für die Vereine

War die Gaststätte früher Treffpunkt des Männerturnvereins in Hämelerwald, wurde es später das Stammlokal der Junggesellschaft, die dort 1929 auch das erste Schützenfest des Ortes ausrichtete. Die enge Verbundenheit zu den Schützen blieb über all die Jahre bestehen. So war Klaus Schaper später der langjährige Festwirt der Hämelerwalder Schützenfeste. Schaper, der gelernter Bankkaufmann ist, hatte 1982 sein Herz in beide Hände genommen und war zum Gastwirt geworden. Schon seine Eltern hatten mit dem Bau einer Kegelbahn, dem Ausbau des Festsaals und verschiedenen anderen baulichen Veränderungen an dem Haus im Herzen Hämelerwalds den Grundstein für einen wirtschaftlichen Aufschwung gelegt.

Das Gasthaus die die Keimzelle des Dorfs Hämelerwald ist ein sehr junger Ort. Erst vor 156 Jahren, am 10. Oktober 1864, wurde er gegründet. Und vermutlich hätte es ihn nie gegeben, wenn nicht Gutsbesitzer Siemering vom ein gutes Stück südlich gelegenen Adolphshof schon 1844 einen Antrag an die Obrigkeit gestellt hätte. Er wollte, ganz der tüchtige Geschäftsmann, Nutzen aus der Eisenbahn ziehen, die damals von Ost nach West quer durch das Land gebaut wurde. Ein Bahnhof zum Abtransport seiner Zuckerrüben müsse her, forderte er. Doch ohne ein Haus in der Nähe könne es auch keinen Bahnhof geben, wurde ihm beschieden. Doch Siemering blieb hartnäckig. Mit den Worten „Denne weit ick, we de Hase löpt“ tüftelte er einen Husarenstreich aus. So steht es in der Hämelerwalder Ortschronik. Der Trick war so einfach wie effektiv: Der Gutsbesitzer erbaute 1848 das Gasthaus, das heute Gaststätte Schaper heißt und nun bald schließen wird. Die Eisenbahnverwaltung in Hannover sah sich daraufhin gezwungen, auf der anderen Straßenseite ein Stationsgebäude zu errichten – den Vorgänger des heutigen Hämelerwalder Bahnhofs. Die Grundlage für die selbstständige Gemeinde mit dem Namen „ Haltestelle Hämelerwald“ war geschaffen. Bis zu deren Gründung dauerte es allerdings noch gut anderthalb Jahrzehnte.

Mit der Gaststätte Schaper verbinden nicht nur Generationen von Hämelerwaldern Erinnerungen. Ob der erste Kuss in der Diskothek „Sounds“, die viele Jahre sehr erfolgreich das Nachtleben der Region prägte, die legendären Weihnachtspartys, Familienfeiern, Oldie-Nights oder die Kindergeburtstage bei „Schapi“ auf der Kegelbahn – hier traf sich (nicht nur) der Ort. Maibaumfeiern, Stammtischrunden, Biergartentreffen: Bei Schaper war immer was los.

Es gibt viele Anekdoten zu erzählen

„Natürlich gibt es viele Anekdoten und teils auch Kuriositäten zu erzählen, oft war es lustig, selten gab es handfeste Streitigkeiten“, erinnert sich der Wirt. In den Neunzigern schloss dann die Diskothek und der Saal wurde erneut umgebaut. Familienfeiern und Tanzabende bestimmten fortan das Geschehen. Eben diese sind während der Corona-Pandemie aber weggefallen. Die Gaststätte öffnet seit Monaten schon nur an zwei Tagen in der Woche. Und selbst der sonst sehr gut besuchte Grillabend im Biergarten rechnete sich, genau wie die Kegelbahnen, nicht mehr. Deshalb zog Schaper das Aus für die Gastwirtschaft nun vor.

Mehrfach umgebaut und nun vor einer ungewissen Zukunft: Das markante Gebäude der Gastwirtschaft Schaper gilt als die Keimzelle Hämelerwalds. Quelle: Grit Storz

Was nun mit dem knapp 4000 Quadratmeter großen Anwesen neben dem Bahnhof geschehen wird, weiß Schaper noch nicht. Sein Sohn werde nicht ins Gastgeschäft einsteigen, alles werde verkauft, sagt er. Eine Nutzung des Hauses als Gaststätte werde es wohl nicht mehr geben, meint der baldige Rentner: „Der Pizzabringdienst bleibt bis Jahresende zu den gewohnten Öffnungszeiten erhalten, dann schließt der an dieser Stelle auch.“

Klaus Schaper selbst bleibt Hämelerwald treu: „Ich ziehe einfach im Ort um und gucke, was sich hier entwickelt.“ Dass ihm langweilig werden könnte, meint der passionierte Segler und mehrfache Großvater nicht. „Ich habe viele Hobbys und werde die Zeit mit meiner Frau gut verbringen“, sagt er.

Von Grit Storz und Achim Gückel