Streng genommen hat die Ortschaft Hämelerwald seine Existenz der Gaststätte am Bahnhof zu verdanken. Das Gebäude ist die Keimzelle der Ortschaft und stand nach seiner Errichtung im Jahr 1848 zunächst sogar eine ganze Weile allein auf weiter Flur. Denn Hermann Heinrich Siemering, Besitzer des einige Kilometer südlich gelegenen Guts Adolphshof hatte unbedingt eine Verladestation für seine Rüben an der neu geschaffenen Bahnlinie Hannover-Braunschweig haben wollen. Aber das mochte die damalige Obrigkeit nur zulassen, wenn wenigstens ein Gebäude an dieser Haltestelle steht. Also ließ der geschäftstüchtige Siemering am Rand des Waldes das „Haus Nummer 1“ errichten, das von Anfang an eine Gaststätte beherbergte.

Die Haltestelle kam, später gruppierten sich um den kleinen Bahnhof Wohnhäuser, es entstand eine Ziegelei, und am 10. Oktober 1964 wurde aus der Ansiedlung ganz offiziell das Dorf Hämelerwald.

Unter Denkmalschutz steht das Anwesen am Bahnhof nicht. Daher hätte es auch ohne viel Federlesen abgerissen werden können. Doch das kommt für die neuen Eigentümer nicht in Frage. Wie viel Geld Torsten Karmiencke und Michael Horn nun in die Hand nehmen müssen, um das Haus auf Vordermann zu bringen, verraten sie nicht. „Aber wir investieren viel, da kommt einiges zusammen“, sagt Horn. Denn beim Renovieren eines so alten Hauses sei man ja nie vor unliebsamen Überraschungen gefeit.