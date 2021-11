Lehrte

Die Stadt Lehrte muss ihre Berechnungsgrundlage für die Straßenreinigungsgebühren umstellen. Doch dabei ändert sich für viele Grundstücksbesitzer nicht allzu viel. Viel tiefer in die Tasche greifen müssen allerdings die Anrainer der Einkaufszentren in der Kernstadt. Für sie steigen die Gebühren enorm.

Bisher mussten die Lehrter Grundstücksbesitzer Gebühren für die Straßenreinigung nach der Länge ihrer Straßenfront bezahlen. Doch aufgrund der Klage eines Barsinghäusers – die Stadt erhob die Gebühren nach dem gleichen Maßstab wie Lehrte – hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden, das sei nicht zulässig. Deshalb stellen jetzt viele Kommunen ihre Bemessungsgrundlage um.

Künftig ist nicht mehr die Länge der Straßenfront, sondern die Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche entscheidend. Mit diesem Wert wird ein bei der Kalkulation der Kosten ermittelter Faktor multipliziert. Dadurch steigen die Kosten für Besitzer mit relativ schmalen aber tiefen Grundstücken, die Kosten für Besitzer von an der Straße sehr breiten Grundstücken mit geringer Tiefe sinken. Zusätzlich werden künftig auch sogenannte Hinterliegergrundstücke, also solche in zweiter Reihe zur Straße, an den Kosten für die Reinigung beteiligt.

Für Einkaufszentren wird es teuer

Als ein Beispiel wird in der Verwaltungsvorlage für die Satzungsänderung ein Einfamilienhausgrundstück mit einer Fläche von 500 Quadratmetern und einer Straßenfront von 24 Metern angeführt. Dafür müssten nach dem alten System bei dem aktuellen Bemessungsfaktor von 0,81 Euro jährlich 19,44 Euro gezahlt werden. Nach dem neuen System werden nur 18,12 Euro fällig. Hat ein Grundstück bei gleicher Größe nur eine Straßenfront von 15 Metern, kam der Besitzer bisher mit 12,15 Euro aus – künftig muss auch er 18,12 Euro pro Jahr zahlen.

Das sind die Sätze für die Reinigungsklasse I. Sie gelten in den weitaus meisten Straßen der Stadt, in denen einmal wöchentlich gereinigt wird. In einigen stärker frequentierten Bereichen wie dem Neuen Zentrum oder dem Zuckerzentrum rücken die Maschinen dagegen sechsmal in der Woche an. In dieser Reinigungsklasse II werden künftig erheblich höhere Gebühren fällig: Der Faktor beträgt hier 31,68 Euro – also fast 40 mal so viel wie in den anderen Straßen.

Neues Gesetz: Stadt muss Anteil reduzieren

Markus Schulz, Fachdienstleiter für Straßen und Verkehr, erklärt das vor allem mit einer weiteren gesetzlichen Änderung: Bisher übernahm die Stadt rund 75 Prozent der in diesen Bereichen anfallenden Kosten. Gerechtfertigt wird das unter anderem mit dem öffentlichen Interesse an einem gereinigten Straßenbild. Außerdem gibt es Straßenkreuzungen, für die keine Anlieger zu veranlagen sind. Doch inzwischen darf der städtische Anteil an den tatsächlich anfallenden Kosten 25 Prozent nicht mehr überschreiten.

Inzwischen hat die Stadt eine Bestandsaufnahme gemacht und alle Grundstücke größenmäßig erfasst. Bis Ende des Jahres sollen alle Eigentümer Aufhebungsbescheide ihrer bisherigen Gebührenpflicht bekommen. Danach folgt eine Mitteilung über die neu ermittelten Daten des jeweiligen Grundstücks, die die Eigentümer dann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren können. Die von der Reinigungsklasse II betroffenen Geschäftsleute sollen außerdem ein Erklärungsschreiben dazu bekommen, wie die deutlich höheren Gebühren zustande kommen. Erst danach werden die Grundstücke rückwirkend zum 1. Januar 2022 neu veranlagt.

Von Thomas Böger