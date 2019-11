Lehrte

Die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag sind stets würdevoll, getragen, traditionsbeladen – und in den Augen mancher Bürger auch ein wenig überkommen. Die Stadt Lehrte krempelt ihre zentrale Veranstaltung an der Matthäuskirche daher nun behutsam um. Die Feier in und vor dem Gotteshaus beginnt später, man verzichtet auf eine der Reden und schafft stattdessen Gelegenheit zu Gesprächen. Helfen soll dabei auch eine von Lehrter Schülern gestaltete Ausstellung über einen schweren Bombenangriff auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg. Die Gymnasiasten wollen damit die Grauen des Krieges als lokales Ereignis verdeutlichen.

Daran, dass der Volkstrauertag in der Kernstadt und den Ortsteilen feierlich begangen wird, werde man auch künftig festhalten, stellt Stadtsprecher Fabian Nolting klar. Allerdings habe man in den vergangenen Jahren feststellen müssen, dass sowohl die öffentliche Wahrnehmung als auch die Teilnahme der Bürger „Steigerungspotenzial aufweisen“, meint er. Daher hätten Vertreter der Stadt, der Kirchengemeinden, der Vereine und Verbände bereits im Frühjahr beisammengesessen und nach Auswegen gesucht. Ihr Ziel: die Feier zum Volkstrauertag überlebensfähig zu machen und ihre öffentliche Wahrnehmung als Tag der Trauer, des Gedenkens und der kritischen Reflexion zu schärfen.

DRK-Chef hatte kritisiert: Nicht mehr zeitgemäß

Zu der Initiative beigetragen hatte auch die Kritik des Lehrter DRK-Vorsitzenden Achim Rüter. Er hatte nach dem Volkstrauertag im November 2018 kritisiert, die althergebrachte Gedenkfeier sei nicht mehr zeitgemäß. Er schlug unter anderem vor, den Volkstrauertag künftig mit einer die Religionen übergreifenden Veranstaltung zu feiern, auch konfessionsfreie Gemeinschaften und „Menschen oder Gruppen, die heutzutage Terror, Vertreibung, Verfolgung, Flucht und Gewalt persönlich erfahren müssen“, in die Zeremonie einzubinden. Rüter meinte damit insbesondere die in Lehrte lebenden Flüchtlinge. Es reiche nicht mehr, am Volkstrauertag den Blick auf die Kriege der Vergangenheit zu lenken. Solches Gedenken sei ein „Auslaufmodell“, sagte der DRK-Chef.

So weit, wie von Rüter angeregt, gehen die Neuerungen für die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag in Lehrte nicht. Sie rütteln aber am Fundament alter Traditionen. Der ökumenische Gottesdienst in der Matthäuskirche beginnt am Sonntag, 17. November, eine Stunde später als an früheren Volkstrauertagen, also erst um 10.30 Uhr. Anschließend wird es keinen Redner mehr geben, der persönliche Worte spricht. Stattdessen werden Jugendliche während des Gottesdienstes Texte lesen, darunter auch Passagen aus Feldpostbriefen der Weltkriege.

Auch Jugendliche kommen zu Wort

Bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal neben der Kirche spricht dann allein Bürgermeister Frank Prüße gemeinsam mit Jugendlichen und einer Vertreterin des Sozialverbands. Danach ist dann Gelegenheit, sich die Ausstellung des Geschichtsleistungskurses am Gymnasium über den schweren Bombenangriff auf Lehrte im Jahr 1944 anzuschauen. Die an der Feier beteiligten Vereine bieten außerdem einen Imbiss an. Und schließlich macht die Stadt erstmals offensiv Werbung für die Gedenkfeier. Sie hat ein Faltblatt dazu aufgelegt, das bereits verteilt wurde.

Rüter ist das alles noch nicht genug. Man müsse für die Feier im kommenden Jahr erneut über Neuerungen nachdenken, meint er. Noch immer bilde der Verlauf die aktuellen Realitäten auf der Welt und in Lehrte nicht wirklich ab. „Ich bin aber froh, dass ein erster Schritt gemacht wurde“, sagt er.

Volkstrauertag: Das sind die Termine in den Ortsteilen In allen Lehrter Ortsteilen gibt es Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag, 17. November. Das sind die Termine: Ahlten:10 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche; 11 Uhr Feierstunde am Ehrenmal. Aligse:11.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal. Kolshorn:12.15 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal. Röddensen:10 Uhr Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Arpke:10.30 Uhr Gottesdienst; 11.30 Uhr Gang zum Ehrenmal mit anschließender Kranzniederlegung. Immensen:10 Uhr Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche; circa 11.15 Uhr Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Hämelerwald:bereits am Sonnabend, 16. November, ab 16.30 Uhr Feierstunde in der Mensa des Schulzentrums am Riedweg; im Anschluss Fackelzug und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Sievershausen:11.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche; 12.30 Uhr Feierstunde und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Steinwedel: 9.30 Uhr Feierstunde und Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Von Achim Gückel