Lehrte

Der 18. Januar hat das Leben von Familie Dasci für immer verändert. Denn an diesem Freitag hatte ein Müllwagen ihre Tochter Esra erfasst und 14 Meter weit mitgeschleift. Der Fahrer fuhr jedoch einfach weiter. Esra erlag in einer Klinik ihren tödlichen Verletzungen. Gegenüber der Polizei gab der 35-Jährige später an, von der Kollision nichts bemerkt zu haben. Nach HAZ-Informationen handelt es sich um einen Fahrer der Firma Veolia.

„In ewiger Erinnerung“

An den tödlichen Unfall erinnert an der Kreuzung von Ostring, Germaniastraße und Mielestraße jetzt ein Gedenkstein. Auf der schwarzen Granittafel sind mit goldener Schrift der Schriftzug „In ewiger Erinnerung“, Esras Name, ein Engel und ihr Geburts- und Sterbedatum eingraviert. Esra wurde nur elf Jahre alt. Weil die Dascis den Jesiden angehören, hat Vater Ekrem auch das jesidische Glaubenssymbol der Sonne eingravieren lassen.

Dasci hat am Unfallort in Absprache mit der Stadt Lehrte den Gedenkstein montiert. „Ich möchte mich bei der Verwaltung und vor allem beim Bürgermeister bedanken, dass das alles so unbürokratisch und schnell geklappt hat“, betont Ekrem Dasci.

Auf dem schwarzen Granitstein sind Esras Geburts- und ihr Sterbedatum vermerkt - die dargestellte Sonne ist ein Glaubenssymbol der Jesiden. Quelle: Katja Eggers

„Sie war unsere kleine Prinzessin“

Mit dem Stein möchte die Familie an Esra erinnern. „Ihr Name soll niemals in Vergessenheit geraten – sie war doch unsere kleine Prinzessin“, sagt Ekrem Dasci und streicht liebevoll über den schwarzen Stein. Während er das sagt, biegen direkt hinter ihm die schweren Lastwagen auf den Ostring ab. Die Kreuzung ist viel befahren, aber laut Polizei unauffällig und kein Unfallschwerpunkt.

Wie es dort genau zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist für Familie Dasci noch immer unklar. Die Ermittlungen dauern noch an. Laut Polizei und Zeugenaussagen war Esra seinerzeit auf der linken Seite des Ostrings in Richtung des Pfingstangers unterwegs. Die Fünftklässlerin war auf dem Weg zur Realschule. An der Kreuzung zur Mielestraße wollte sie nach rechts über den Ampelüberweg gehen. Augenzeugen sagten aus, dass Esra die Straße bei Grün überquerte. Der Müllwagen kam aus der Germaniastraße, beim Abbiegen auf den Ostring erfasst er das Mädchen frontal mit der Stoßstange.

Schulweg mit dem Papa trainiert

„Esra hat alles richtig gemacht“, betont ihre Mutter Gülcin Dasci. Ihre Tochter hätte die Straße ja auch schon ein paar Meter vor der Ampel überqueren können. „Aber wir haben sie so erzogen, dass sie immer bei der Ampel rübergeht“, sagt sie und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Vater Ekrem hatte seine Tochter in der Vergangenheit stets gebracht – erst zur Kita, dann zur Grundschule und zuletzt zur Realschule. „Wir haben den Weg trainiert, aber irgendwann wollte sie natürlich auch alleine gehen“, sagt Ekrem Dasci.

Das war auch am 18. Januar so. An den Tag, der so viel Leid über die Familie gebracht hat, können sich alle noch genau erinnern. Esra hatte das Haus – es liegt nur etwa 300 Meter vom Unfallort entfernt – um kurz nach sieben Uhr verlassen. Ihr Bruder Delil (25) hatte vom Badezimmer im oberen Stock des Hauses an der Germaniastraße zwar kurze Zeit später Blaulicht gesehen, sich aber nichts weiter dabei gedacht.

Die Polizei ermittelte und sperrte dafür die Mielestraße und den Ostlandring. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Esra verstirbt in der MHH

„Und dann waren auf einmal vier Polizisten vor unserem Haus“, erinnert sich Ekrem Dasci. Esra hatte am Vortag Geburtstag gehabt, das Erdgeschoss ihres Elternhauses war noch mit bunten Ballons geschmückt. Die Beamten hatten Esras Mitgliedsausweis vom Lehrter Sport-Verein gefunden und das Mädchen so identifiziert.

Die Elfjährige hatte innere Verletzungen sowie zahlreiche Brüche und Quetschungen am ganzen Körper erlitten. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in die Medizinische Hochschule Hannover, die Familie fuhr sofort hinterher. Esra musste am Kopf operiert wurde. „Die Ärzte haben um ihr Leben gekämpft, wir haben gebetet, aber sie hat es nicht geschafft“, sagt Gülcin Dasci ganz leise.

Im Kinderzimmer ist noch alles so wie früher

Der Schmerz über den Verlust der einzigen Tochter, des Nesthäkchens der Familie, sitzt noch immer tief. In die Trauer mischt sich aber auch Wut. Wut auf den Fahrer des Müllwagens. „Wie kann er den Unfall denn nicht bemerkt haben? Er muss dort viel zu schnell gefahren sein, vielleicht wollte er noch schnell bei Grün um die Kurve“, meint Esras Mutter. Der Gedenkstein für ihre Tochter soll daher auch eine Art Mahnmal für die Lastwagenfahrer sein, an der Stelle vom Gas zu gehen, aufmerksam zu fahren, Rücksicht zu nehmen.

„Der Fahrer hat uns an diesem Tag nicht nur das Leben unserer Tochter genommen, sondern auch das unserer Familie komplett zerstört“, sagt Gülcin Dasci. Den Gedenkstein hat sie sich bis heute nicht angeschaut. Der Schmerz ist zu groß. Auch das Zimmer ihrer Tochter kann sie nicht betreten. „Wir haben dort alles so gelassen, wie Esra es verlassen hat“, sagt sie.

Familie hofft auf gerechte Strafe für den Fahrer

Ekrem Dasci geht derweil jeden Tag zum Ahltener Friedhof, wo seine Tochter beerdigt ist. Wenn es abends ruhiger und dunkler auf den Straßen geworden ist, sucht der selbständige Bauunternehmer, der seit 40 Jahren in Lehrte lebt, den Unfallort auf. Früher hatten dort auch ihm völlig fremde Menschen Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. Die Anteilnahme in der Lehrter Bevölkerung und in den sozialen Netzwerken war damals riesengroß gewesen. Der Unfall hatte zudem eine Diskussion über neue Sicherheitssysteme und Abbiege-Assistenten für Lastwagen ausgelöst.

Familie Dasci wartet jetzt auf das Gerichtsverfahren. „Wir hoffen, dass die Gerechtigkeit siegt und der Unfallverursacher eine entsprechende Strafe bekommt“, sagt Dasci. Auf eine Entschuldigung des Fahrers oder dessen Firma warten die Dascis bis heute.

Von Katja Eggers