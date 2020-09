Lehrte

Der Anblick ist befremdlich. Am Eisenbahnlängsweg zwischen Lehrte und Ahlten liegt ein großer Findling. Darauf ist eine Schrifttafel installiert, die an ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Stadt Lehrte erinnern soll. Doch die Inschrift auf der Tafel ist schon längst nicht mehr zu entziffern, sie sieht geradezu ausradiert aus. Das dürfe so nicht bleiben, meint die Lehrter SPD und fordert zum wiederholten Mal eine Sanierung der Gedenktafel. Dass das bisher nicht passiert ist, liegt an Corona.

Der Stein und die schlichte Gedenktafel am Eisenbahnlängsweg wurden vor rund 25 Jahren auf Initiative der Jusos aufgestellt. Sie erinnern daran, dass etwa in diesem Bereich kurz nach Beginn der Zweiten Weltkriegs das sogenannte Reichsbahnlager Ida eingerichtet wurde. 1200 bis 1800 zunächst angeworbene, später zwangsrekrutierte Zivilarbeiter und Kriegsgefangene waren dort bis Anfang 1945 einquartiert.

Sie mussten im Schichtbetrieb Tag und Nacht in der Güterabfertigung der Bahn sowie in der Unterhaltung von Lokomotiven auf dem Verschiebebahnhof westlich von Lehrte arbeiten. Die in dem Lager einquartierten und von bewaffneten Eisenbahnern bewachten Menschen stammten zumeist aus der Sowjetunion, aber auch aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und der Tschechoslowakei.

Juso-Chef und SPD-Ratsfrau lassen nicht locker

All das ist geschichtswissenschaftlich aufgearbeitet worden, doch das öffentliche Gedenken an die Zwangsarbeiter im Lager Ida ist im wahrsten Sinne des Wortes verblasst. Am Antikriegstag, dem 1. September, haben nun SPD-Ratsfrau Helga Laube-Laube Hoffmann und Lehrtes Juso-Chef Thore Meiwes erneut darum gebeten, dass die Beschriftung der Gedenktafel erneuert wird.

Setzen sich für eine Erneuerung der Gedenktafel ein: SPD Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann und Lehrtes Juos-Chef Thore Meiwes.

Diese Forderung hatte Laube-Hoffmann bereits im Februar ganz offiziell an die Stadtverwaltung herangetragen. Anfang April stimmte Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) in einem Brief zu, dass die Gedenktafel in einem schlechten Zustand sei. Es gebe zwischenzeitlich auch neue Erkenntnisse hinsichtlich des Reichsbahnlagers Ida. Die Beschriftung der Tafel müsse daher neu formuliert werden. Dazu solle es in Bälde eine Beschlussvorlage zur Beratung in den politischen Gremien geben.

„Die Sache ist nicht vergessen“

Doch passiert ist in den vergangenen fünf Monaten nichts. Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, erklärt diese Verzögerung so: „Die Sache ist in den vergangenen Monaten Corona zum Opfer gefallen.“ Es habe Gruppengespräche geben sollen, zu denen außer Stadtarchivar Jens Mastnak auch die Initiatoren des Gedenksteins von vor 25 Jahren hinzukommen sollten. Doch daraus sei mit Blick auf Infektionsrisiko und Abstandsregeln noch nichts geworden.

„Der die Sache ist nicht vergessen“, meint Nolting. Noch in diesem Jahr werde es die versprochene Beratungsvorlage für den Rat geben, stellt er in Aussicht.

Später wohnten Flüchtlinge in den Baracken

Das Reichsbahnlager Ida am Eisenbahnlängsweg wurde am 17. März 1945 von den Alliierten befreit, anschließend wurden dort mehr als 800 sogenannte Displaced Persons, also durch den Krieg entwurzelte Menschen, untergebracht. Bis 1952 dienten die Baracken noch als Unterkünfte für Flüchtlinge.

