Lehrte

Auch in Familien von Geflüchteten ist die Kinderbetreuung meist Frauensache. Außerdem gibt es unter ihnen zahlreiche Alleinerziehende. Für sie ist die Integration in Deutschland schon deshalb oft besonders schwierig, weil sie für ihren Nachwuchs keinen Platz in einer Kita bekommen oder ihn für zu klein für Kindergarten oder Krippe halten. Die Mütter können dann oft nicht an Integrations- oder Sprachkursen teilnehmen. Für diese Gruppe hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) der Region Hannover jetzt in Lehrte ein spezielles, kostenloses Angebot geschaffen: Einmal wöchentlich lernen die Frauen an zwölf Terminen in den Räumen der Johannesgemeinde in der Köhlerheide zwei Stunden Deutsch, während ihre Kinder direkt nebenan von einer pädagogischen Fachkraft betreut werden.

Kurdische Mutter lernt im Elterncafé

Widad Elias Matto ist eine der Teilnehmerinnen. Die aus dem Irak stammende Kurdin möchte möglichst schnell Deutsch lernen. Doch da sie ihre beiden Kinder alleine großzieht, konnte sie bisher noch keinen Sprachkurs belegen. Stattdessen habe sie in Elterncafés Kontakt gesucht und Ausflüge mit anderen Müttern gemacht, um sprachlich voranzukommen, berichtet sie. Sie hofft darauf, dass ihr jüngeres Kind im nächsten Jahr einen Kita-Platz bekommt und sie dann Zeit zum Lernen hat. Wenn sie auf diese Weise ein besseres sprachliches Niveau erreicht hat, möchte sie am liebsten eine Ausbildung machen. „Ich würde gerne in der Küche einer Schule arbeiten oder als Verkäuferin in einer Bäckerei“, sagt Matto.

Der von der Region Hannover geförderte Kurs wolle auch das Selbstbewusstsein der Frauen und ihre Motivation für eine erfolgreiche Integration stärken, erklärt Flüchtlingsberaterin Gülten Dündar. Außerdem hätten die Teilnehmerinnen in den Gemeinderäumen „einen geschützten Raum, in dem sie sich frei und offen über alle Themen austauschen können“. Man ermutige sie, das möglichst auf Deutsch zu tun. Außerdem lernen sie in dem Unterricht auch, digitale Medien für ihre Bedürfnisse einzusetzen, denn Lehrerin Ana Lomsade arbeitet mit Handy und Tablet.

Teilnehmerinnen sind gezielt ausgewählt

Angesprochen wurden die Frauen von der AWO-Beratungsstelle für Geflüchtete in Lehrte. „Wir haben Mütter mit Migrations- und Fluchtgeschichte als Zielgruppe gewählt, weil ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten besonders eingeschränkt sind“, erklärt AWO-Fachbereichsleiterin Gabriele Schuppe. Bisher habe man solche Kurse nur in Hannover angeboten, berichtet Christian Degener, Pressesprecher bei der AWO der Region Hannover. Ob es ähnliche Angebote auch in anderen Kommunen oder einen Anschlusskurs in Lehrte geben wird, stehe noch nicht fest.

Von Thomas Böger