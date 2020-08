Immensen

Der Garten hinter dem alten Pfarrhaus in Immensen ist bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Besucher kommen am Sonntag zum Gottesdienst unter freiem Himmel, singen, beten und zeigen ein wenig Wehmut. „Das war einfach immer unser Pfarrhaus, hier hatten wir auch damals Konfirmandenunterricht“, blickt ein älterer Herr zurück. Seine Frau nickt. „Wir wollten heute diese letzte Gelegenheit nutzen, um Abschied zu nehmen.“

Das sei auch die Intention hinter dem Gottesdienst gewesen, berichtet Wiebke Hattendorf vom Kirchenvorstand. Denn die evangelische St.-Antonius-Gemeinde hat ihr fast 120 Jahre altes Pfarrhaus an der Arpker Straße zum ersten September verkauft. „Gerade für viele ältere Gemeindemitglieder hat dieser Ort eine wichtige Bedeutung“, sagt Hattendorf. Das sei auch an der Besucherzahl erkennbar, fügt sie hinzu. „Wir mussten eben noch mal losfahren, um weitere Liederzettel zu besorgen.“

„Ein denkwürdiger Tag“

Zwischen musikalischen Darbietungen des Posaunenchors unter Leitung von Cindy Mundt sowie des Chors ProTon, geleitet von Helene Fitz, kommen einige Bürger zu Wort, deren Bindung an das Haus besonders groß ist. Dazu zählen Erika Fischer vom Frauensingkreis, Ursula Piecha vom Tanzkreis, Iris Kern vom Kirchenbüro, Reinhard Rabe vom Förderverein und Christa Potratz vom Frauenfrühstück, die allesamt laut eigenen Agaben mit einem lachenden und einem weinenden Auge ihren Schlüssel abgegeben haben.

Pastor Thorsten Leißer blick trotz Wehmut positiv in die Zukunft. Quelle: Janna Silinger

„Ein denkwürdiger Tag“, sagt Rabe in seiner kurzen Ansprache. Das Haus sei immer der Mittelpunkt und der Treffpunkt des dörflichen Lebens gewesen. „Alle mal die Hände hochheben, die hier konfirmiert wurden“, fordert er die Besucher auf. Zahlreiche Männer und Frauen melden sich. „Da kommt schon ein bisschen Wehmut auf“, sagt auch Rabe.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Erika Fischer geht in ihrer Ansprache noch ein wenig weiter und erinnert an den Widerstand, der aufgekommen sei, als die Entscheidung getroffen wurde, das Pfarrhaus zu verkaufen. „Es gab damals heftige Kritik.“ Aber letztlich, sagt sie, sei es der richtige Schritt gewesen, man habe sich den Plänen angepasst.

Der Posaunenchor begleitet den Gottesdienst im Garten des alten Pfarrhauses. Quelle: Janna Silinger

Denn trotz allem sind die Anwesenden zuversichtlich, dass das Gebäude, welches maßgeblich das Ortsbild von Immensen prägt, auch weiterhin in guten Händen bleibt. Eine Familie aus Hannover hat es erworben. „Sie hätten sich einfach in das Haus verliebt“, sagt Pastor Leißer, und heißt die neuen Eigentümer in Immensen herzlich willkommen. Da das alte Pfarrhaus unter Denkmalschutz steht, werde es sicher nicht stark verändert. Doch genaue Pläne zur Gestaltung des Grundstücks seien noch nicht bekannt.

Für die Gemeinde gibt es selbstverständlich schon einen ganz eigenen Plan für die Zukunft: ein neues Gemeindezentrum an der Bauernstraße. „Damit wollen wir eine echte Dorfmitte schaffen“, erläutert Pastor Thorsten Leißer. Es soll ein Begegnungspunkt für alle Immenser werden, ein neuer Ort, an dem Erinnerungen entstehen können. „Und Gott geht mit, der ist dabei“, ist sich der Pastor sicher.

Von Janna Silinger