Lehrte

Die Lehrter Stadtverwaltung soll künftig in ihren Schreiben eine geschlechterneutrale Sprache verwenden und zu diesem Zweck das sogenannte Gendersternchen benutzen. Das hat der Rat der Stadt nach kontroverser Debatte mit hauchdünner Mehrheit beschlossen. Während die Mandatsträger von SPD, Grünen und Die Linke, die den Vorschlag in die politische Debatte eingebracht hatten, für das Sternchen stimmten, waren jene von CDU, Piraten, FDP und AfD dagegen. Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) hatte sich noch vor der Abstimmung zurückhaltend darüber geäußert, ob er die neue Schreibweise als Anweisung an das Personal durchsetzen wird.

Das Gendersternchen kommt in den Schreiben mancher Kommunalverwaltungen bereits zur Anwendung, etwa bei der Stadt Sehnde. Es soll dafür sorgen, dass auch Menschen, die nicht eindeutig Mann oder Frau sind, angesprochen werden – wie etwa mit dem Wort Einwohner*innen.

Meinungen sind konträr und unversöhnlich

In Lehrtes Politik sind die Meinungen zu dem Schriftsymbol indes konträr und unversöhnlich. Das war schon Anfang Oktober in einer Sitzung des Sozialausschusses deutlich geworden. Jetzt folgte ein teils emotionaler verbaler Schlagabtausch im Rat. Christian Gailus von den Grünen warb für eine „Sprache, die alle Menschen einbindet“. Es sei das Recht all jener, die weder Mann noch Frau seien, mitgenannt zu werden. Dazu diene das Gendersternchen. „Wenn wir diese Menschen nicht sichtbar benennen, machen wir sie unsichtbar“, sagte Gailus.

Die Gegenrede hielt erneut der junge Christdemokrat Jonas Schlossarek. Die Ratsmehrheit habe nicht einmal dargelegt, um wie viele Menschen es in Lehrte eigentlich gehe, die man mit dem Gendersternchen ansprechen müsse. Rechtlich, politisch und sprachlich sei die Verwendung des Sternchens fragwürdig. Es verkompliziere die Schriftsprache, und selbst die Gesellschaft für Deutsche Sprache lehne es ab. Eine Stadtverwaltung zur Verwendung des Sternchens zu verdonnern habe „nur ideologische Gründe“, warf Schlossarek Rot-Grün-Rot vor.

SPD : CDU nutzt Parolen aus der Mottenkiste

Die anschließende Debatte gestaltete sich hitzig. Petra Wegener ( SPD) forderte die Opposition erst noch zurückhaltend auf, „den modernen Weg mitzugehen“ und „das dritte Geschlecht zu würdigen“. Man wolle schließlich keine sprachliche Revolution heraufbeschwören und auch nichts mit der Brechstange durchsetzen. SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke wurde da schon deutlicher. Sie sprach von der Verwendung des Gendersternchens als „totale Selbstverständlichkeit“. Die CDU krame indes „alte Parolen aus der Mottenkiste“ hervor und müsse sich genau überlegen, ob sie in Fragen von Emanzipation und Gleichberechtigung „auf der Bremse stehen“ wolle.

CDU : Sie machen keine Sprachdiktatur mit uns

Das wiederum mochten die Christdemokraten so nicht stehen lassen. „Modern ist nicht immer besser. Man muss auch mal vernünftig sein“, sagte Schlossarek. Und CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens warf Thomschke vor, nicht mehr fair zu argumentieren. „Sie machen hier Emotionen, aber Sie machen keine Sprachdiktatur mit uns“, sagte er an Rot-Grün-Rot gewandt. Er verbitte es sich außerdem, dass mit der Opposition derart rüde umgesprungen werde, wie es Thomschke getan habe.

Gailus wiederum kritisierte den Ausdruck „ Sprachdiktatur“ in Deneke-Jöhrens’ Ausführungen und warf der CDU vor, über das eigentliche Ziel der Debatte hinauszuschießen. „Wir wollen hier doch niemandem den Schnabel verbieten, sondern nur, dass die Stadt Geschlechtervielfalt in der Schriftsprache umsetzt“, sagte Gailus. Ähnlich hatte sich zuvor auch Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz geäußert: „Christdemokraten müssen ja nicht mit dem Sternchen sprechen.“

AfD sieht rechtliche Unsicherheiten

Stefan Henze ( AfD) sah indes rechtliche Unsicherheiten für die Verwendung des Sternchens. Sein Fraktionskollege Ulrich Gürtler meinte, dass Sprache ohne Abkürzungen und Platzhalter auskomme, zusätzliche Zeichen sie aber synthetisch und künstlich, ja sogar „schlicht, unscharf und beleidigend“ machten. Folgerichtig sei es also, „allumfassend zu schreiben“ – also in männlicher Form, die aber laut Gürtler alle Geschlechter meine.

Bei der Abstimmung votierten 21 Ratsmitglieder für die künftige Verwendung des Gendersternchens in den Schriftstücken der Stadt, 20 dagegen. Bürgermeister Prüße hatte zuvor allerdings schon Einschränkungen gemacht, ob das kleine Schriftzeichen im Rathaus tatsächlich zur Anwendung kommen wird. Er sagte, die Debatte fordere ihn persönlich emotional enorm. Er stehe hinter der Verwendung des Gendersternchens, und es werde über kurz oder lang auch in den Sprachgebrauch übergehen. Den Gebrauch vorschreiben wolle er aber nicht. Denn das könne beim Zuwiderhandeln zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen. Und die wolle er nicht anwenden müssen.

Von Achim Gückel