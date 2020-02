Lehrte

„So eine Dreistigkeit ist mir selten untergekommen!“: Amtsgerichtsdirektor Robert Glaß machte am Dienstagmittag unmissverständlich klar, was er von der „kriminellen Karriere“ des Delinquenten hielt, den er gerade zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt hatte. Was Glaß so empörte: Der 33-jährige Lehrter saß nicht zum ersten Mal wegen einschlägiger Delikte auf der Anklagebank und hatte sogar aus der Haft heraus weitere Straftaten begangen.

Im Januar 2017 war das erste Urteil gegen den Mann ergangen. Seine Masche: Im Internet, meist bei Facebook oder Ebay, bot er hochpreisige Smartphones an, ließ sich den Kaufpreis oder zumindest eine Anzahlung überweisen – und ließ dann nichts mehr von sich hören. Auch Geld- und Bewährungsstrafen hielten ihn nicht von den Betrügereien ab. Als er im Februar 2018 wieder erwischt wurde, hob das Gericht die Bewährung auf, und er musste ins Gefängnis.

Zwei Wochen nach Haftentlassung wieder straffällig

Der Inhaftierte erhielt dann die Möglichkeit, während der Haftzeit an der Fachhochschule Hannover Informatik zu studieren. Seine Teilnahme an den Vorlesungen musste er sich abzeichnen lassen. Das ließ er jedoch an mindestens 14 Tagen von einer dazu nicht berechtigten Person machen, da er jeweils zwei bis drei Stunden früher gehen wollte, um seiner unter Depressionen leidenden Freundin beizustehen, wie er vor Gericht sagte.

Anfang Dezember 2018 wurde er entlassen. Nur zwei Wochen später bot der Betrüger aber wieder I-Phones im Internet an. Insgesamt beschaffte er sich laut Anklage mit acht Scheinverkäufen 6390 Euro. Mit dem Geld habe er seine Spielsucht finanziert, erklärte der Lehrter dem Gericht. Damit das nicht wieder passiere, wolle er nun eine Therapie machen. Er habe sich bereits für eine stationäre Maßnahme für Mai angemeldet. In der Vollzugsanstalt, in der er einsitzt, werde zurzeit nichts Entsprechendes angeboten.

Drei Jahre nur Lippenbekenntnisse

Richter Glaß warf dem Angeklagten vor, nicht früher aktiv geworden zu sein. Denn vollmundige Ankündigungen habe dieser ja schon bei der Verhandlung im Januar 2017 und noch einmal bei einem weiteren Prozess im August 2018 gemacht – aber unternommen habe er gar nichts. Deshalb stufte Glaß die Einlassungen als bloße Lippenbekenntnisse ein. Nach Einschätzung des Richters könne dem 33-Jährigen nur eine Therapie im Gefängnis nützen, denn „außerhalb werden Sie sofort wieder rückfällig, solange Sie nicht behandelt werden“, meinte er.

Die Staatsanwältin forderte eine Haftstrafe von drei Jahren, während die Verteidigerin keinen konkreten Antrag stellte, aber für eine Strafe unter zwei Jahren plädierte. Ihr sei jedoch klar, dass in diesem Fall eine Aussetzung zur Bewährung nicht infrage komme. Sie kündigte noch vor dem Urteil an, dagegen in Berufung zu gehen. Sie hoffe, dass das Landgericht das Verfahren so spät terminiere, dass ihr Mandant im Mai die angestrebte Therapie antreten könne: Dann wird er zwei Drittel seiner aktuellen Strafe abgesessen haben, sodass die Chance auf eine vorzeitige Entlassung besteht.

