Seit ein paar Jahren gedeihen auf einem Acker bei Immensen Sojabohnen. Landwirt Philipp Hattendorf verarbeitet sie mittlerweile zu einem knusprigen Eiweißsnack. Die Idee, die Bohnen zu rösten und als kleinen Leckerbissen anzubieten, kam Hattendorf bereits nach seinen ersten Anbauversuchen. „Ich hatte gehört, dass die Bohnen geröstet werden können und wollte das selbst mal ausprobieren“, sagt er. Dafür experimentierte er viel. Die eigenen, nicht immer so erfolgreichen Röstversuche im häuslichen Backofen hätten dabei schon manche Unstimmigkeiten zu Hause ausgelöst, sagt Hattendorf.

Inzwischen habe er den richtigen Röstgrad gefunden. „Die Sojabohnen müssen bei mir crunchy sein“, sagt er. Weil er selbst keine Möglichkeit hat, die Bohnen in großem Umfang zu verarbeiten, bringt er einen kleinen Teil seiner Ernte jetzt zu einem Betrieb nach Cloppenburg. Dort werden die Bohnen geröstet, mit Gewürzen versehen und in kleine Tüten abgepackt. Drei Sorten vertreibt Hattendorf mittlerweile im Hofladen Jürns Hof in Immensen: natur, nur gesalzen sowie mit Salz und Knoblauch.

Landwirt sucht nach Alternativen

Zum Sojaanbau kam der Junglandwirt durch einen Zeitungsbericht. „Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es um Soja-Anbau in Süddeutschland ging, das fand ich sehr spannend.“ Hattendorf, der seit einigen Jahren auf dem Hof seines Vaters an der Lüneburger Straße mitarbeitet, war gleich interessiert. „Wegen des immer trockeneren Klimas muss man schauen, was man hier zukünftig noch alles anbauen kann.“

Philipp Hattendorf ist vom Geschmack der gerösteten Sojabohnen überzeugt. Die gibt es im Hofladen in Lehrte-Immensen zu kaufen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Anfang mit vielen Experimenten

Das liegt jetzt rund drei Jahre zurück. Damals startet der Immenser Junglandwirt mit ersten Experimenten zum Sojaanbau auf einem rund zwei Hektar großen Acker. Der Sojaanbau auf rund 15 Prozent der betrieblichen Ackerflächen nimmt dabei eher einen kleinen Teil im landwirtschaftlichen Betrieb ein.

Beim Anbau kennt sich Hattendorf aber inzwischen gut aus. „Die Sojabohne ist reif, wenn die Blätter abfallen und die Körner in den Hülsen beim Schütteln rascheln.“ Dies sei in der Regel zwischen Mitte September und Anfang Oktober der Fall.

Jürn’s Hof will Biosegment erweitern Jörg Hattendorf betreibt zusammen mit seinen Söhnen Philipp und Laurens den Jürn’s Hof in Immensen. Der Familienbetrieb ist ein Vollbetrieb mit Ackerbau sowie Kühen und Hühnern. Die Junglandwirte wollen nun einen Teil des Betriebs auf Bio umstellen. Bislang werden bereits Eier in Bioqualität erzeugt. Die Umstellung einiger Acker- und Grünlandflächen soll folgen – diese müssen allerdings mindestens eine zweijährige Umstellungszeit durchlaufen, bis die Erzeugnisse als Öko-Produkt gekennzeichnet und vermarktet werden dürfen. „Wir können deshalb nur nach und nach unser Biosegment erweitern“, sagt Philipp Hattendorf. Die Junglandwirte wollen darüber hinaus weiter auf den Ackerflächen experimentieren. Auch Sonnenblumen bauen sie bei Immensen an – daraus entsteht Tierfutter. Und seit Kurzem wird auch hochwertiges Sonnenblumenöl für den Hofladen gepresst.

Im Prinzip lasse sich Soja einfach dreschen, meint Hattendorf. „Die Körner lösen sich gut aus den Hülsen.“ Dennoch sei das Ernten der Bohnen nicht ganz so leicht. Die Pflanze erfordere eine spezielle, recht niedrige Dreschereinstellung.

Um genug Erträge einzufahren, probierte der 29-Jährige unterschiedliche Sorten aus. Mittlerweile erzielt er mit den Sojabohnenanbau passable Erfolge. Er erntet rund zwei Tonnen pro Jahr. Der größte Teil davon wird als Eiweißfutter für Tiere verwertet oder geht in den Handel und wird dort zu Tofu oder Sojamilch verarbeitet.

Eiweiß-Snack bei vielen noch unbekannt

Der Sojabohnensnack sei hierzulande noch weitgehend unbekannt, meint Hattendorf. „Aber wer die gerösteten Bohnen einmal probiert hat, der mag sie.“ Als geschäftstüchtiger Junglandwirt hat der Immenser immer ein paar Tüten im Auto. „Ich gebe Freunden die Bohnen gerne mal zum Probieren mit.“ Hattendorf findet den Snack ideal. „Er ist gut für den kleinen Hunger und man bekommt keine öligen Finger.“ Deshalb habe er selbst bei der Arbeit auf dem Trecker immer eine Tüte dabei.

