Lehrte

Auf eine Gedankenreise und einen inneren Bilderreigen hatte der Gesangverein Aligse die Zuhörer in der Matthäuskirche eingeladen. Die Musik spreche alle Hirnregionen an, Hormone würden wie im Rausch ausgeschüttet: „Lasst uns gemeinsam abheben“, so lautete die Einführung auf die spannende musikalische Reise. Ihr Konzert „Feeling good“, das die Chöre Cantus harmonie, Young Voices und Cantus Gaudium vereinte, bot dazu ein sehr breit gefächertes Programm. Den Auftakt mit Volksweisen aus Schweden, Tschechien und Arabien brachte Cantus harmonie in ganz besonders ausgefeilten Arrangements zu Gehör.

Zwei Stimmen singen Barockes

Mit exotischen Klängen für die Ohren überraschte eine traditionelle arabische Melodie. „Oh, du Schöne, oh, Blumen, die blühen in den Gärten“ übersetzte Chorleiter Michael Schwenke die einfühlsame Weise. Seit zwei Jahren leitet er den Chor Cantus harmonie und begleitete diesen am Klavier, unterstützt von Alexander Veth am Schlagzeug.

Besonders waren diese musikalischen Elemente herausgearbeitet bei der Performance von den Young Voices. Hier mischten sich Mittelalterklänge, Pop-Elemente und eine gefühlvolle Soul-Variante zu einem vielfarbigen Klang-Erlebnis. Herausragend war auch die Stimme von Sina Siedenberg, die bei „Walking the Light“ genau die Intensität dieses gefühlvollen Stückes auslotete. Zu hören war sie dann noch einmal im Duett mit der Sopran-Stimme von Leonie Teske, die herrlich miteinander korrespondierten – und das in der Komposition aus dem Barock von Antonio Vivaldi.

Eine ganz andere Klangfarbe brachten die Männerstimmen von Cantus gaudium ins Spiel. „Wir hatten eine gute Zeit“ wurde variantenreich dargeboten. Der namengebende Song „Feeling good“ stand am Ende des Konzertes und wurde von den Young voices zusammen mit Cantus gaudium dargeboten. Nach dem nicht enden wollenden Applaus zum Abschluss wurde dieses Stück noch einmal wiederholt – und gab eben ein „gutes Gefühl“.

Von Susanne Hanke