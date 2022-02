Lehrte

Vier Jahre sind um, auch in Lehrter Unternehmen wie der Firma Miele stehen die Neuwahlen der Betriebsräte an – und zwar im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai. Mit einer Plakataktion wirbt die IG Metall Celle-Lüneburg in der Stadt nun bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür, sich an den Wahlen zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass ihre Interessen in den Betrieben auch Gehör finden.

„Wir müssen die Folgen der Coronakrise bewältigen und gleichzeitig den klimagerechten Umbau unserer Industrie gestalten. Das geht nur mit starken Betriebsräten“, sagt Lennard Aldag, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Celle-Lüneburg. „Die Arbeit von Betriebsräten ist heute wichtiger denn je: Sie müssen dafür sorgen, dass der notwendige Wandel in den Betrieben nicht verschlafen wird – und dass es dabei gerecht zugeht. Eine unverzichtbare Aufgabe gerade in unserer Zeit des Umbruchs“, ergänzt Frank Pern, Betriebsratsvorsitzender bei Miele in Lehrte.

Ab fünf Beschäftigten in einer Firma kann ein Betriebsrat gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leitungsfunktion, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Kandidieren dürfen Beschäftigte, die seit mindestens sechs Monaten im Unternehmen arbeiten.

Von Sandra Köhler