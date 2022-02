Lehrte

In Deutschland sind wieder Wahlen. Zwar geht es diesmal nicht um Politik von Stadtrat bis Bundestag, aber demokratisch sind auch die Betriebsratswahlen. Sie finden vom 1. März bis zum 31. Mai statt. Darauf haben am Freitagnachmittag Lehrter Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Betriebsräte örtlicher Firmen und Repräsentanten aus der Politik hingewiesen. Symbolisch fischten sie auf dem Rathausplatz nach Mitbestimmung – einem der zentralen Themen der Gewerkschaften.

Gerade das Wort Demokratie war dem Lehrter DGB-Chef Reinhard Nold in diesen Tagen angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine am Tag zuvor wichtig. Bei den Betriebsratswahlen könne man sehen, was man an der Demokratie habe, meinte der Gewerkschafter.

Geringe Betriebsratsquote in Lehrte

Über den Betriebsrat erlangten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Betrieb oder einer Firma ein Mitspracherecht in einem Unternehmen. Allerdings sei gerade in kleinen und mittleren Betrieben der Grad der Betriebsräte gering. „In Lehrte gibt es beispielsweise rund 130 Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder Apotheken, von denen nur zwölf Prozent einen Betriebsrat haben“, bemängelte Nold. Genau hier wolle der DGB ansetzen. „Wir wollen den Beschäftigen die Möglichkeiten und Chancen näherbringen, die ein Betriebsrat ihnen eröffnen kann.“

Bürgermeister betont Demokratie

Aus dem benachbarten Rathaus schaute auch Bürgermeister Frank Prüße (CDU) vorbei und gestand, dass er eine vorbereitete Rede „wegen Putin über den Haufen geworfen“ habe. Er zeigte sich immer noch geschockt von den Ereignissen in der Ukraine. Er nannte den Krieg einen feigen Angriff auf die Demokratie. Deswegen wolle er diese in den Mittelpunkt stellen. Demokratie fange im Kleinen an. „Wobei ich nicht sagen möchte, dass Betriebsratswahlen klein sind.“ Aber gerade an ihnen könne man Demokratie erleben.

Von Michael Schütz