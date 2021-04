Lehrte

Personelle Veränderungen im Antikriegshaus: Gisela Fähndrich hat das Amt der Präsidentin bei der vergangenen Jahreshauptversammlung aus Altersgründen abgegeben.

15 Jahre lang führte die ehemalige Pastorin und Superintendentin Gisela Fähndrich das weit über die Lehrter Grenzen hinaus renommierte Haus. Sie war dem Gründer des Antikriegshauses, Klaus Rauterberg, nach dessen Tod an die Spitze der Einrichtung gefolgt. Bis auf Weiteres soll das Amt jetzt unbesetzt bleiben, hieß es in der Jahresversammlung, die es wegen der Pandemie erstmals online gab.

Aus dem Vorstand verabschiedete sich zudem die Sievershäuser Pastorin Hanna Dallmeier, die ihre Pfarrstelle im September aufgibt und ins Evangelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik wechselt. Damit könne sie ihren Vorstandsposten als Delegierte des Kirchenkreises und die Arbeit in der Nagelkreuzgemeinde nicht weiter wahrnehmen, sagte sie.

Bis auf Kassenprüfer Albert Lodyga, der für das Amt nicht mehr kandidierte, haben die Mitglieder in der Jahresversammlung alle anderen Vorstandsmitglieder für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, darunter auch Berndt Waltje als Vorsitzenden.

Pandemie beeinflusst die Arbeit im Antikriegshaus

In seinem Bericht beschrieb Waltje, wie die Corona-Pandemie die Friedensarbeit in Sievershausen beeinflusse. Finanziell habe man einen Teil der Ausfälle unter anderem durch Bundeshilfen auffangen können. „Aber das laufende Jahr steckt da noch voller Ungewissheiten.“

Im Sommer 2020 habe es noch viele Veranstaltungen mit hoher Beteiligung gegeben. In den vergangenen Monaten sei das virtuelle Format wieder gefragt gewesen. Diesem gewann Waltje aber auch Positives ab, denn wegen der verstärkten Verlagerung der Veranstaltungen ins Internet habe sich das Antikriegshaus im Bereich der Übertragungstechnik stark entwickeln können. Unterstützung sei dabei vom sogenannten Fonds für Digitales der Region Hannover gekommen. Die verstärkte Präsenz im Internet habe auch zu einer Vergrößerung der Reichweite geführt, erläuterte Waltje.

Workcamp soll im Spätsommer nachgeholt werden

Die Pandemie hatte im vergangenen Jahr auch verhindert, dass das jährliche internationale Workcamp in Sievershausen stattfinden konnte. Dabei kommen seit einigen Jahren junge Menschen aus verschiedenen Ländern zur gemeinsamen Friedensarbeit zusammen. Die Beschäftigung einer freiwilligen Mitarbeiterin aus Indonesien sei ebenso wenig zustande gekommen, sagte der Antikriegshaus-Vorsitzende. Beide Vorhaben sollen im Spätsommer nachgeholt werden.

Aktuell werde die Planung für die Zeit nach der Pandemie vorangetrieben, berichtete der Vorstand in der Onlineversammlung. So soll es im Antikriegshaus Vorträge zur Schlacht von Sievershausen und über den Theologen und Pastor Martin Niemöller geben. Sobald es möglich ist, sollen auch die beiden ausgefallenen Theateraufführungen „Seestern in Südtirol“ und „Ich lebe noch – Das zweite Leben der Hanna Mandel“ nachgeholt werden.

Von Michael Schütz