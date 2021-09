Lehrte

Ihm gelingt es, klassische Gedichte wie „Der Rabe Ralf“ oder „Der Lattenzaun“ in ein humorig-musikalisches Sinnspiel zu verwandeln. Der klassische Gitarrist und Komponist Michael Seubert liest am Sonnabend, 13. November, um 20 Uhr im Fachwerkhaus im Stadtpark aus den Werken Christian Morgensterns und begleitet sich selbst beim Rezitieren auf der Gitarre. Dadurch nimmt er mit seiner Musik die Stimmungen und Bilder der Werke auf – „denkt“ die Texte damit musikalisch weiter.

Die „Galgenlieder“ Christian Morgensterns von 1905 zählen zu dessen bekanntesten Werken. Sie gelten als ein Plädoyer gegen eine Gesellschaft voller Blender in einem kindlich verfassten Stil und sind damit ein literarischer Seitenhieb an die Funktionäre, Politiker und Wissenschaftler dieser Welt. Michael Seubert hat seine Kunst an der Musikhochschule Hannover gelernt und ist Leiter der Gitarrenschule Hannover.

Karten für den musikalischen Abend verkauft die Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße 18, sowie die Buchhandlung Böhnert in der Zuckerpassage 19. Der Preis beträgt 10 Euro, für Kinder, Schüler und Studenten kostet der Eintritt 5 Euro. Laut Veranstalter musikwege e.V. gelten die aktuellen Hygienevorschriften und die 3-G-Regel. Zuschauer müssen einen Mund-Nasen-Schutz bis zum Sitzplatz tragen.

Von Marie Pinkert