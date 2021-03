Lehrte

Bis Ende 2023 sollen alle Lehrter Dörfer und ebenso sämtliche Schulen im Stadtgebiet in der digitalen Neuzeit ankommen. Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP hat jetzt nach Auskunft der Stadtverwaltung angekündigt, den Ausbau von Glasfaseranschlüssen an die Haushalte zu forcieren. HTP soll noch in diesem Jahr damit beginnen. 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Für den Breitbandausbau in den Lehrter Ortsteilen hatte die Stadt schon im Oktober 2019, ganz am Ende der Amtszeit des früheren Bürgermeisters Klaus Sidortschuk (SPD), einen Vertrag mit HTP geschlossen. Der neue Amtsinhaber, Frank Prüße (CDU), zeigt sich nun sehr erfreut, dass es in Sachen Glasfaser endlich richtig losgeht. Zudem sei es in Verhandlungen mit HTP gelungen, auch Ahlten mit in den Glasfaserausbau einzubeziehen. Das sei im Vertrag von 2019 noch nicht gesichert gewesen.

In den östlichen Dörfern geht es los

HTP hat nun auch das Verfahren dargelegt, mit dem es die Glasfaseranschlüsse in den Dörfern vermarkten will. Dieses werde in drei sogenannten Clustern abgewickelt. In östlichen Dörfern Sievershausen, Hämelerwald, Arpke und Immensen werde man im September Werbung für die Anschlüsse machen. Steinwedel, Aligse, Röddensen und Kolshorn sind nach jetziger Planung im zweiten Quartal 2022 dran, Ahlten dann Ende 2022.

Schritt Nummer zwei liegt dann bei den Bewohnern der einzelnen Dörfer. Erst wenn sich jeweils genügend Interessenten finden und der Ausbau für HTP wirtschaftlich attraktiv genug ist, beginnt der Ausbau mit Glasfaser in einer Ortschaft. Dieser soll stets drei Monate nach der erfolgreichen Vermarktung beginnen.

Glasfaser liegt bisher nur bis zu den Verteilern

Schon vor fünf Jahren hatte HTP in Sievershausen, Hämelerwald und Arpke Glasfaserkabel gelegt und damit die Internetübertragungsraten in den Dörfern enorm verbessert. Die Breitbandkabel reichen aber nach Angaben von Sprecherin Kathrin Mackensen in allen Orten nur bis zu den jeweils letzten Verteilerstationen. Nun geht es darum, auch die letzte Etappe von den Stationen bis in die Haushalte zu überbrücken. In vielen Ortschaften der Stadt Sehnde hat HTP erst kürzlich erfolgreich sein Glasfaserangebot vermarktet.

Unabhängig vom Ergebnis der Vermarktung in den einzelnen Ortsteilen sind die Schulen, die derzeit noch keinen Breitbandanschluss haben. Sie werden auf jeden Fall an das schnelle Netz gehen, kündigt die Stadt an.

Glasfaseranschlüsse für alle Schulen

Prüße weist darauf hin, dass in den vergangenen zwölf Monaten acht der 14 Schulen im Stadtgebiet bereits mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden konnten – und zwar die Albert-Schweitzer-Schule, das Gymnasium, die Grundschule Lehrte-Süd, die Haupt- und die Realschule, die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Lehrte-Süd samt Oberstufe, die Heinrich-Bokemeyer-Grundschule in Immensen, die Aueschule in Aligse/Steinwedel sowie die Volkshochschule Ostkreis.

Für die Jahre 2022 und 2023 stehe der Anschluss der Grundschule am Hainwald in Hämelerwald mit ihrer Außenstelle in Sievershausen, der Arpker Grundschule Im Hainhop, der IGS im Schulzentrum Hämelerwald sowie der Grundschule Im Wiesengrund in Ahlten auf dem Plan. Für die St.-Bernward-Grundschule sowie die Grundschule An der Masch in der Kernstadt ließen sich „voraussichtlich auch kurzfristig Lösungen finden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Bis Ende 2023 sollen alle Schulen der Stadt Lehrte einen Glasfaseranschluss haben.

„Bedeutender Schritt zur Digitalisierung“

„Die Stadt Lehrte hat somit einen bedeutenden Schritt für die Digitalisierung in den Ortsteilen und an den Schulen beigesteuert“, betont Prüße. Erst vor wenigen Wochen waren Beschwerden aus Schulen und von Eltern über mangelhafte Digitalisierung in den Lehrter Schulen hochgekocht. Das Homeschooling laufe nur mangelhaft, hieß es. Vielmehr erlebe man derzeit an den Schulen einen digitalen Kollaps.

Von Achim Gückel