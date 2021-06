Lehrte

Die katholische St.-Bernward-Gemeinde sieht einem außergewöhnlichen Ereignis entgegen. Am Sonntag, 20. Juni, hält in der Kirche an der Feldstraße der frisch zum Priester geweihte Burkhard Schuster seine erste Messe. Der Kaplan stammt selbst aus der Gemeinde und ist damit erst der fünfte katholische Geistliche in 125 Jahren, der aus einer Lehrter Familie stammt.

Die Primiz ist eine der altehrwürdigsten Traditionen der katholischen Kirche. Das Wort stammt von dem lateinischen prima missa und ist die erste von einem neugeweihten Priester zelebrierte Messe. Schuster kennt die Bernwardgemeinde bestens. Er war dort Messdiener, Firmkatechet und Jugendleiter. Darum hoffen die Verantwortlichen in St. Bernward, Schuster trotz Corona-Maßgaben nach dem Primiz-Gottesdienst mit einem Empfang mit Speisen und Getränken ehren zu können.

Teilnehmer müssen sich anmelden

Der Primiz-Gottesdienst um 10.30 Uhr sowie die Dankandacht um 15.30 Uhr werden mit Lautsprechern auf dem Kirchplatz in der Feldstraße 10 und im Internet übertragen. Dennoch sind laut Jörg Wieters, der bei St. Bernward für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, für die Teilnahme Anmeldungen über das Pfarrbüro, Telefon (05132) 2620, oder per E-Mail an die Adrese pfarrbuero@st-bernward-lehrte.de erforderlich. Die Priesterweihe von Burkhard Schuster fand bereits am Freitag, 11. Juni, im Dom zu Köln statt.

Von Achim Gückel