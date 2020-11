Lehrte

Der Plan war einfach und bestechend. Und seine Umsetzung wäre eine Premiere für Lehrte gewesen: Wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Abstands- und Hygieneregeln wollte die Matthäuskirchengemeinde Weihnachtsgottesdienste auf dem Marktplatz vor der Kirche feiern. Bis zu 400 Menschen sollten dort bei ausreichend Abstand Platz finden. Auch eine Bühne wollte man aufbauen. Doch aus diesem Plan wird nichts. Die Region hält ihn nicht für vereinbar mit den Corona-Verordnungen. Nun will die Matthäusgemeinde als Alternative einen Gottesdienst in der Kirche samt Livestream im Internet anbieten.

„Entgegen aller Erwartungen und trotz ausdrücklichen Lobes für unser Hygienekonzept hält die Region Hannover – anders als andere Landkreise in Niedersachsen – die Durchführung eines Gottesdienstes auf dem Marktplatz nach der derzeit gültigen Rechtslage für nicht zulässig“, schreibt Pastorin Beate Gärtner in einer Mitteilung. Nach Auslegung der Region sei der Marktplatz keine „im Normalfall zur Glaubensausübung zur Verfügung stehende Räumlichkeit“. Das habe man am Donnerstag mitgeteilt bekommen.

Mit möglichst vielen Menschen coronakonform feiern

Die geplante Markt-Weihnacht müsse also ausfallen. Aber nun solle es eine Markt-Kirchen-Weihnacht geben. Denn der Wunsch, coronakonform mit möglichst vielen Menschen zu feiern, bleibe bestehen, betont Gärtner. Deshalb plane die Matthäusgemeinde nun, sich auf die Matthäuskirche zu konzentrieren und dort „hochtaktig“ für viele verschiedene Altersgruppen Gottesdienste zu feiern.

Wie das genau aussehen soll, will die Gemeinde erst in der kommenden Woche erläutern. Doch schon jetzt steht fest, dass die Matthäuskirche nicht nur weihnachtlich geschmückt, sondern von innen und möglicherweise auch von außen illuminiert wird. Außerdem sollen die Gottesdienste „professionell gestreamt“ werden, sagt Gärtner. Das heißt, sie werden live im Internet abrufbar sein. Denn in die Kirche könne man nur einen begrenzten Teilnehmerkreis einlassen. „So kann auch Menschen, denen es nicht möglich ist, in die Kirche zu kommen, das Wunder der Weihnacht verkündigt werden“, sagt Gärtner.

Auch Heiligabend auf dem Feld ist abgesagt

Die Idee zu den Freiluftgottesdiensten stammte vom Kirchenvorstandsvorsitzenden Wilhelm Busch. Sperrungen von Straßen im Alten Dorf hatte die Gemeinde bei der Stadt bereits beantragt. Auch ein Hygienekonzept gab es. Der beliebte Weihnachtsgottesdienst zu Heiligabend auf dem Feld am alten Lehrter Dorf, bei dem es stets auch einen Zug mit Fackeln gab, fällt in diesem Jahr aus. Diesen hatten in den vergangenen Jahren stets Hunderte von Gästen besucht.

Von Achim Gückel