Lehrte

Die Ortsfeuerwehr Lehrte musste am Sonntagabend einen Brand bei der Firma Timberpak, einem Unternehmen für Altholzrecycling, löschen. Über dem Gelände war eine starke Rauchentwicklung beobachtet worden. „Das Ganze ist zu einem Großbrand hochgestuft worden“, sagte Christian Janssen, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Alarm ging um 22.02 Uhr bei der Feuerwehr ein. Der Brand erstreckte sich über einen Haufen Recycling-Holz von etwa 50 mal 50 Metern. „Bei unserem Eintreffen stand der Haufen in Flammen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Nach gut 20 Minuten sei die Lage unter Kontrolle gewesen. Für die Löscharbeiten wurde eine Drehleiter eingesetzt. Zunächst habe es aber noch eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Einsatz soll bis in die Morgenstunden dauern

„Wir haben Radlader angefordert, um den Holzhaufen auseinanderziehen zu können“, erläuterte Janssen. Man wisse nicht, wie tief der Brandherd sitze. Deshalb werde sich der Einsatz noch bis in die Morgenstunden hinziehen, schätzte er.

Die Freiwillige Feuerwehr Lehrte war mit etwa 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zu den Ursachen des Feuers konnte der Pressesprecher noch nichts sagen. Das Firmengelände sei verschlossen gewesen, als die Einsatzkräfte eingetroffen seien.

Im Jahr 2017 waren Brandstifter am Werk

Bereits im März und im September 2017 hatte es auf dem Firmengelände gebrannt. Am Sonnabend, 9. September 2017, waren 1000 Tonnen Altholz in Flammen geraten. Die Polizei ging damals von Brandstiftung aus. Die Rauchsäule war bis in den Landkreis Peine sichtbar. Auch beim Brand im März 2017 wurde eine Brandstiftung vermutet.

In dem Recyclingbetrieb am Ostrand Lehrtes wird Altholz angeliefert, zunächst nach sogenannten Gefahrenklassen sortiert und dann geschreddert. Dieses Material wird dann entweder für die Herstellung von Spanplatten für den Möbelbau oder als Rohstoff für Heizkraftwerke verwendet. Das von hohen Zäunen und Wällen umgebene Gelände ist nach Betriebsschluss nicht zugänglich und menschenleer, die Zugänge sind verriegelt.

Von Thomas Nagel