Bei der Wahl zum Lehrter Rat am 12. September haben sie 14,28 Prozent der Stimmen geholt und gewaltig an politischer Bedeutung in der Stadt gewonnen. Von vier auf sechs Sitze wuchs die Fraktion der Grünen im Rat der Stadt Lehrte an. Jetzt wartet sie mit einer kleinen Überraschung auf. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Gesa Witte zu einer von zwei Vorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit dem altgedienten Ronald Schütz bildet die Newcomerin aus Arpke nun eine Doppelspitze in der Fraktion.

Die 41-jährige Witte hatte vor der Wahl an einem vom niedersächsischen Sozialministerium geförderten Mentoring-Programm teilgenommen, in dem speziell Frauen auf die Aufgaben und Arbeitsweisen in der Kommunalpolitik vorbereitet werden. Bei den Wahlen zum Rat der Stadt holte sie 379 persönlich Stimmen – Spitzenwert bei den Lehrter Grünen und sogar 18 Stimmen mehr als das politische Lehrter Urgestein Ronald Schütz, der seit 30 Jahren einen Sitz im Rat der Stadt hat.

Albat und Gailus sind Stellvertreter

„Gesa Witte hat einen guten Wahlkampf gemacht, sie ist jung und engagiert“, sagt Schütz, der selbst 68 Jahre alt ist und in der Kernstadt lebt, nun anerkennend. Eine Doppelspitze gibt es in der Lehrter Politik auch seit gut zwei Jahren bei der SPD. Dort sind mit Maren Thomschke und Hans-Jürgen Licht ebenfalls eine Frau und ein Mann am Ruder. Sie waren als Fraktionsvorsitzende unlängst ebenfalls bestätigt worden.

Bei den Lehrter Grünen haben Witte und Schütz zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende an der Seite – den 55-jährigen Armin Albat aus Kolshorn, der ebenso wie Witte erstmals in den Rat gewählt wurde, sowie dem 36-jährigen Christian Gailus aus der Kernstadt.

Kernthemen sind Klimaschutz und Verkehrswende

Schütz zeigte sich nach der Wahl der Fraktionsspitze „sehr erfreut über die gelungene Mischung aus bisherigen und neuen Ratsmitgliedern. Auch damit, dass die Kernstadt und die Ortsteile im Fraktionsvorstand zu gleichen Teilen repräsentiert sind, könne man zufrieden sein.

Für die neue Fraktionsvorsitzende Gesa Witte gehen es in den nun anstehenden Koalitionsgesprächen mit den anderen Fraktionen darum, „dass möglichst viele Punkte aus dem Wahlprogramm der Grünen umgesetzt werden können“, – so heißt es zumindest in einer Presseerklärung der Fraktion. „Unsere Schwerpunkte liegen für die kommende Wahlperiode eindeutig im Bereich des Klimaschutzes und dem Einstieg in eine echte Verkehrswende“, teilte Witte mit.

