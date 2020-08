Lehrte

Noch steht der genaue Termin für die Kommunalwahlen in Niedersachsen im Herbst 2021 nicht fest. Doch schon jetzt beginnen die politische Vorbereitungen dafür. Lehrtes Grüne haben sich in diesen Tagen – mit coronakonformem Abstand und in einem privaten Garten – getroffen und erste Leitlinien festgezurrt. Dabei haben sie die Teilhabe alles Bürger am öffentlichen Leben, den lokalen Klimaschutz sowie die verstärkte Förderung des Radverkehrs als zentrale Themenfelder skizziert.

„Wenn Lehrte weiterhin eine Stadt für alle bleiben soll, muss die Kommunalpolitik auch in Zukunft die Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder Bürger in gleicher Weise am öffentlichen leben teilhaben kann“, nennt Andrea Buchholz, Sprecherin des Grünen-Ortsverbands, jetzt in einer Mitteilung die einhellige Meinung des Vorstands. Dies habe Auswirkungen auf die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen, aber auch auf den Einsatz für Geflüchtete, für Menschen mit Beeinträchtigungen und solchen, die nur wenig Geld hätten.

Anzeige

Förderung des Radverkehrs ist ein Kernanliegen

Darüber hinaus sind sich Lehrtes Grüne einig, dass das unlängst vom Rat beschlossene Sofortprogramm zum lokalen Klimaschutz schnell umgesetzt und fortgeschrieben werden müsse. Die Förderung des Radverkehrs sei dabei ein „Kernanliegen“. Unter anderem hatten die Grünen sich für den schnellen Bau des Radschnellwegs von der Kernstadt nach Hannover ausgesprochen.

Weitere HAZ+ Artikel

Aber auch für die Wirtschaftspolitik und die Stadtentwicklung werde man zur Kommunalwahl konkrete Vorschläge unterbreiten, beteuern die Grünen. Die Arbeit an dem Programm werde man nun ausführlich diskutieren, und dabei auch die Mitglieder einbinden. Das werde zunächst online geschehen“, betont Kurt-Nelles, Co-Sprecher der Lehrter Grünen.

Von Achim Gückel