Bürgermeister Frank Prüße will die Wirtschaftsförderung in Lehrte vorantreiben. Dafür ist im Stellenplan 2020 der Posten eines Wirtschaftsförderers vorgesehen. Der Rat soll im Mai über den Haushalt und den Stellenplan entscheiden.

Doch schon jetzt gibt es Gegenwind. „Wir wünschen uns zunächst ein Konzept, das den Bedarf deutlich macht und die Ziele eines künftigen Wirtschaftsförderers für Lehrte beschreibt“, sagt Christian Gailus, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen. Für die Grünen sei es beispielsweise wichtig, dass auch ökologische Firmen verstärkt angesprochen würden beziehungsweise die bestehenden Firmen dazu motiviert würden, ökologischer zu arbeiten. „Und solche Ideen müssen erst einmal festgeschrieben werden.“

Neue Stelle könnte bis zu 70.000 Euro im Jahr kosten

Die Stadt Lehrte hatte bereits vor einigen Jahren den Wirtschaftsförderer Michael Brandes eingestellt. Der sei allerdings schon lange mit anderen Verwaltungstätigkeiten gebunden, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting. So kümmere er sich etwa um die städtischen Immobilien und die Veräußerung von Grundstücken. Die eigentlichen Aufgaben eines Wirtschaftsförderers könne er schon lange nicht mehr wahrnehmen, sodass es zurzeit keinen Wirtschaftsförderer in Lehrte gebe. Diese umfangreiche Aufgabe könne auch aus Brandes´ Team heraus nicht geleistet werden.

In der Stadt Lehrte sind zurzeit 2.600 Gewerbetreibende ansässig. „Für die Unternehmen und den Handel brauchen wir unbedingt einen konkreten Ansprechpartner“, sagt Nolting. Der Wirtschaftsförderer sollte laut Nolting einen Gesamtüberblick haben – dazu zählten freie Büroräume ebenso wie freie Grundstücke. Wöchentlich gebe es mehrere Anfragen von Firmen und kleineren Unternehmen, die sich in der Region Hannover ansiedeln wollten. „Und die müssen wir für Lehrte begeistern“, sagt Nolting. Weiterhin kämen Anfragen von Lehrter Firmen, die erweitern wollten und dafür neue Gewerbeflächen suchten. Ein Wirtschaftsförderer müsse auch nach Fördermöglichkeiten Ausschau halten und Konzepte für weitere Ansiedlungen erstellen sowie die Entwicklung der bestehenden Freiflächen und Gewerbegebiete vorantreiben. „Wir haben da viel Nachholbedarf“, sagt Nolting. Insgesamt 50.000 bis 70.000 Euro will sich die Stadt die neue Stelle kosten lassen, die noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden soll.

SPD fordert eine Befragung der Unternehmen

Gailus sieht durchaus Potenzial für eine zweite Stelle eines Wirtschaftsförderers in Lehrte und steht der Forderung grundsätzlich positiv gegenüber – auch um die Nachwehen der Corona-Krise abzufedern. „Wir brauchen zunächst aber eine Bestandsaufnahme und dann ein schlüssiges Konzept.“ Die Grünen schlagen deshalb vor, Geld für die Erarbeitung eines Konzepts für die Wirtschaftsförderung in Lehrte in den aktuellen Haushalt einzustellen.

Lehrtes SPD-Chef Bodo Wiechmann äußert zu dem Vorhaben indes massive Kritik. „Wir werden das zu diesem Zeitpunkt ablehnen“, sagt der Sozialdemokrat. Angesichts des großen Defizits im städtischen Haushalt seien keine Mittel für einen Wirtschaftsförderer da. Die SPD fordert zuerst eine Unternehmensbefragung. So führe das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) solche Befragungen durch. „Wir müssen erst einmal wissen, wo bei den Unternehmen der Schuh drückt, dann kann man Aufgaben für einen möglichen Wirtschaftsförderer formulieren“, so Wiechmann.

Von Patricia Oswald-Kipper