Der nächste Winter kommt bestimmt. Damit Ahltens Kinder den Schnee künftig gut nutzen können, hat Christian Klein-Heyl für Bündnis 90/Die Grünen im Ortsrat Ahlten jetzt einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht: Der Lokalpolitiker hat angeregt, dass die Stadt den Hügel zwischen Bolzkäfig, Martins-Kita und der Straße An der Feuerwehr zu einem kleinen Rodelberg aufschüttet.

Der bisherige Hügel sei beim jüngsten Kälteeinbruch im Februar schon von einigen kleineren Kindern zum Rodeln genutzt worden. „Aber so richtig Fahrt haben sie nicht aufgenommen, das sah alles noch sehr langsam aus“, berichtet Klein-Heyl, der selbst Kinder hat. Die Hügelfläche bietet seiner Meinung nach aber deutlich mehr Potenzial. „Da ist auf jeden Fall auch genügend Platz“, betont der Grüne.

Aushub aus Neubaugebieten nutzen

Um den Hügel zu einer Rodelbahn umzugestalten, müsse vermutlich gar nicht viel Aufwand betrieben werden. „Vielleicht reicht es schon, den Hügel um ein oder zwei Meter in der Höhe aufzuschütten und zu verlängern“, meint Klein-Heyl. Wie das gehen könnte, hat sich der Lokalpolitiker auch schon überlegt. Zum Aufschütten könnte der Aushub genutzt werden, der in naher Zukunft bei Bautätigkeiten in den Neubaugebieten Hannoversche Straße oder an anderen Stellen in Ahlten anfällt. Auch der bisherige kleine Hügel ist laut Klein-Heyl bereits aus Aushub aufgeschüttet worden. Dieser sei beim Bau des Feuerwehrübungsplatzes angefallen.

Der Grünen-Politiker geht davon aus, dass die Winter im Schnitt zwar künftig wärmer werden, es aber wie bereits im Februar diesen Jahres immer wieder zu plötzlichen Kälteeinbrüchen kommen könnte. Hoher Schnee gehöre dann zu den Folgen. „Da wäre so ein Rodelhügel für die Kinder doch ideal“, findet Klein-Heyl.

Liegen Leitungen unter dem Hügel?

Sein Vorschlag ist in der jüngsten Sitzung des Ortsrates auch auf Zustimmung gestoßen. CDU und FDP meldeten aber auch Bedenken an. Denn dort, wo der Hügel ist, sollen im Boden Leitungen liegen. Der Ortsrat hat daher die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob der bestehende Hügel dort überhaupt vergrößert werden kann und welche kostengünstigen Möglichkeiten dafür in Frage kommen.

„Und das Ganze sollte natürlich zeitnah noch vor dem nächsten Winter geschehen“, betonte Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Bevor gerodelt wird, müsste zudem erstmal gerodet werden – der Hügel ist derzeit komplett zugewachsen.

Von Katja Eggers