Lehrte

Die Lehrter Grünen beteiligen sich am landesweiten Volksbegehren zur Artenvielfalt und sammeln dafür Unterschriften. „Wir verschicken Informationen und Unterschriftenlisten im privaten Bereich und auch auf Anfrage“, erläutert Kurt Nelles, Co-Sprecher der Partei in der Stadt. Inhaber von Geschäften, Arztpraxen, Apotheken und anderer Einrichtungen in der Kernstadt und den Ortsteilen hätten sich bereits bereit erklärt, die Listen für das Volksbegehren auszulegen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Nelles. Man hoffe aber angesichts der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen, dass es schon bald wieder möglich sei, einen Informationsstand zu diesem Thema anzubieten.

130 Organisationen unterstützen das Volksbegehren

Hinter dem Volksbegehren stecken rund 130 Organisationen, darunter unter anderem die Grünen, der Naturschutzbund sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland. Ihr Ziel ist ein neues Gesetz für den Erhalt der Artenvielfalt in Niedersachsen. Dazu sollen vielfältigere Landschaften mit mehr Blühstreifen und Biotopen beitragen.

Insbesondere sollen fünf Meter breite Randstreifen an Gewässern nicht mehr gespritzt und gedüngt, Pestizide verboten und der ökologische Landbau stärker gefördert werden. Wiesen und Weiden wollen die Initiatoren des Volksbegehrens als Lebensraum für Brutvögel geschützt sehen. Die Bedeutung des naturbelassenen Waldes als Rückzugsorte für Käfer oder Vögel solle durch Vorrang für den Naturschutz in landeseigenen Wäldern verstärkt werden, heißt es in einer Mitteilung der Lehrter Grünen.

Es gehe bei der Unterschriftensammlung „nicht nur um einige Wildbienenarten, sondern um die Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkel“, sagt Andrea Buchholz, Sprecherin der Grünen in Lehrte. Die Bedingungen für ein neues Gesetz zur Sicherung der Artenvielfalt nennt sie „schwierig“. Die Landesregierung reagiere bisher nur mit unverbindlichen Absichtserklärungen.

Von Achim Gückel