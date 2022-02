Lehrte

Die Lehrter Grünen haben jetzt in einer digitalen Versammlung ihren Vorstand neu gewählt. Als Sprecherin und Sprecher bestätigt wurden dabei Andrea Buchholz und Kurt Nelles aus Arpke. Beide waren vor zwei Jahren erstmals ins Amt gekommen. Auch Kassenwart Torsten Crass und Sascha Baumgärtner bleiben als Beisitzer in ihren Ämtern. Neu als Beisitzerin und Beisitzer sind Lisa Gutowski und Christian Gailus hinzugekommen.

Nicht mehr für die Vorstandarbeit angetreten waren Elisabeth Vieth aus Sievershausen und die Arpkerin Gesa Witte, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr einen Sitz im Rat der Stadt erhielt und dort nun als Fraktionsvorsitzende tätig ist. Witte wolle sich „ganz und gar auf die neuen Aufgaben“ konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. Gleiches gelte für Michael Müller, der seit September Mitglied im Ahltener Ortsrat ist.

Mitgliederzahl steigt um etwa 60 Prozent

„In den vergangenen zwei Jahren waren wir vor allem mit dem Thema Aldi-Logistikzentrum und den Kommunal-, Regions- und Bundestagswahlen beschäftigt“, sagt Buchholz. Es sei kaum Zeit für weitere Themen gewesen. Jetzt wolle sie aber „die Früchte der Tätigkeit als Vorstandssprecherin ernten“, betont sie. Nelles erinnert zudem an den großen Zuwachs an Mitglieder, den die Lehrter Grünen in den vergangenen zwei Jahren erlebt hätten. Laut Buchholz stieg die Anzahl von 40 auf jetzt 66. Damit sehe man die Politik der Grünen bestätigt.

Nun sollen mehrere Gruppen an politischen Schwerpunkten arbeiten. Dazu gehören laut Buchholz die Bereiche Umweltschutz, alternative Energien sowie Kitas und Schulen.

Von Achim Gückel