Lehrte

Ach, guck’ mal – was ist das denn für ein knallgrünes Ungetüm? Die roten Züge der S-Bahn kennen die Lehrter ja, auch die blauen der Westfalenbahn. Doch was am Donnerstagmorgen um 10.24 Uhr in den Lehrter Bahnhof eingelaufen ist, war ein Novum. Bei dem Zug handelte es sich um einen der rundum erneuerten Flixtrains, der seine Premierenfahrt absolvierte.

Die Züge des Eisenbahnverkehrsunternehmens Flixtrain GmbH sind eigentlich auf der Strecke Köln-Berlin im Einsatz und halten normalerweise im Hauptbahnhof Hannover. Wegen einer dortigen Baustelle mussten die grünen Waggons jedoch außerplanmäßig auf Lehrte ausweichen. Der zweiminütige Aufenthalt wird also eine Ausnahme bleiben.

Von Oliver Kühn