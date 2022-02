Hämelerwald

Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner (SPD) hat es in der jüngsten Sitzung des Ortsrats deutlich formuliert: „Die Sanierung der Toiletten in der Grundschule ist eines der vorrangigsten Ziele des Ortsrats Hämelerwald für dieses Jahr.“ Das dürfte Schulleiter Jann Scharrenweber gern gehört haben. „Die Toiletten sind 50 Jahre alt und entsprechend in die Jahre gekommen.“ Schon lange wünscht er sich eine Modernisierung der zehn Kinder- und zwei Personaltoiletten.

Uneinigkeit über den Inhalt der Prioritätenliste

Dass die Toiletten der Grundschüler saniert werden müssten, fordere der Ortsrat schon seit geraumer Zeit, sagt Werner. Die Stadt habe einmal eine Prioritätenliste aller sanierungsbedürftigen Schultoiletten in Lehrte erstellt. „Da war Hämelerwald auf dem zweiten Platz nach der Grundschule Aligse“, erinnert sich der Ortsbürgermeister. Da die Arbeiten in Aligse nun im Gange seien, wäre es für ihn an der Zeit, einen Termin für den Beginn der Maßnahme in Hämelerwald zu nennen.

Drei Schulen kommen vorher dran

Die Stadt hat eine etwas andere Sicht der Dinge. Zwar bestätigte Stadtsprecher Fabian Nolting die Existenz einer derartigen Prioritätenliste und bekräftigte: „Diese wird in der vorgestellten Version umgesetzt.“ Allerdings stünden darin zunächst die Toiletten in den Grundschulen Ahlten und Immensen auf den vorderen Plätzen, so Nolting. Diese würden im Zuge der dort geplanten Anbauten saniert. Auch die Schultoilette in der Albert-Schweitzer-Schule in der Kernstadt stehe nach Angaben des Stadtsprechers noch in diesem Jahr an.

Danach, so Nolting, würden die Arbeiten an der Grundschule Hämelerwald in Angriff genommen – voraussichtlich Ende dieses oder aber Anfang nächsten Jahres.

Von Gabriele Gerner