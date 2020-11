Hämelerwald/Sievershausen

In der Grundschule Hämelerwald sind drei Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Landesschulbehörde am Donnerstagnachmittag bestätigt. Weil die Infizierten mit dem gesamten übrigen Kollegium und mit elf von 14 Klassen in Kontakt waren, habe sich die Schulleitung in Absprache mit der Behörde entschlossen, die Schüler „aus Fürsorgegründen in das Distanzlernen zu schicken“, erklärt Andreas Herbig von der Landesschulbehörde. Das betreffe rund 240 Schüler in 14 Klassen an beiden Standorten der Schule, also auch in Sievershausen. Eine Notbetreuung für Schüler, deren Eltern ihre Kinder nicht selbst beaufsichtigen können, werde bereitgestellt, versichert Herbig.

Gesundheitsamt prüft Situation im Detail

Bevor über weitere Maßnahmen entschieden werden könne, müsse das Gesundheitsamt der Region nun erst einmal die Situation im Detail prüfen, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Der normale Ablauf sehe vor, dass zunächst das Labor, das die Infizierung festgestellt hat, das Gesundheitsamt unterrichtet. Das setze sich dann mit den betroffenen Personen und der Schule in Verbindung. „Wir müssen prüfen, zu wem es sogenannte K1-Kontakte gegeben hat“, erläutert Wendt. Das seien Kontakte, bei denen über längere Zeit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wurde.

Dieser Personenkreis müsse sich in häusliche Quarantäne begeben. Das gelte jedoch nicht für Familienmitglieder, etwa von Schülern, die von den infizierten Lehrkräften unterrichtet worden seien und als K1-Kontakt eingestuft würden.

Nach Wendts Angaben werden weder das Kollegium der Grundschule noch die Kinder automatisch auf Corona getestet. Das sei früher der Fall gewesen, doch nach einer neuen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts werde das in solchen Situationen inzwischen anders gehandhabt – auch um Testkapazitäten zu sparen, die für Untersuchungen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen dringender benötigt würden. Getestet würden nur Personen, die entsprechende Symptome zeigen. Grundsätzlich seien Schulen nach den bisherigen Erfahrungen jedoch keine starken Infektionsherde, betont die Regionssprecherin.

Nach Angaben des Hämelerwalders Roland Panter, dessen Sohn die zweite Klasse der Grundschule besucht, wurden die Eltern am Mittwoch per Mail von der Schulleitung und später auch von den Klassenlehrern über die Schließung und die Maßnahmen für das jetzt wieder beginnende Homeschooling informiert. „Die haben das auch recht ordentlich gemacht“, lobt er. Er hätte sich jedoch gewünscht, dass sich das Kultusministerium in Hannover „besser auf die erwartbare zweite Welle vorbereitet hätte“, meint Panter, der für die Grünen im Hämelerwalder Ortsrat sitzt. Die Reaktionen auf in Schulen auftretende Corona-Fälle hätten auf ihn zum Teil hilflos gewirkt.

