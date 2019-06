Bei dem Garagenbrand am Sonntagabend in der Hermann-Löns-Straße in Lehrte ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. In einem Hinterhof war ein Ford Fiesta in Flammen aufgegangen. Ermittler der Polizei haben das Fahrzeug am Montag untersucht und gehen von einem technischen Defekt aus.