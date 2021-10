Lehrte

Jungen und Mädchen der Grundschule an der Masch haben am Freitag einen ganz praktischen Sachunterricht genossen: Sie ernteten kistenweise rote, süße Äpfel auf der Plantage von Harm Nöhre an der Rethmarstraße.

Obstbauer Harm Nöhre erklärte den Schülerinnen und Schülern, worauf sie beim Pflücken achten müssen: „Den Apfel etwas anheben, dann hat man ihn mit seinem Stiel in der Hand.“ Die Sorte Gala ist besonders süß. Deshalb sei der Apfel bei Kindern so beliebt, weiß Nöhre. Der Obstbauer betreibt mehrere Apfelplantagen in Lehrte. In diesem Jahr konnte er sich über eine gute Ernte freuen. „Das Wetter war in diesem Jahr ideal, warme Tage und kühle Nächte – da werden die Äpfel schön rot“, sagte Nöhre.

Lina Neutschmann ist mit Feuereifer bei der Apfelernte dabei. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

„Direkt vom Baum schmecken sie am besten“

Das Pflücken war für die meisten Jungen und Mädchen kinderleicht. An den fast 20 Jahre alten Bäumen hingen noch zahlreiche Äpfel. Ruckzuck waren zwei Kisten mit den saftigen Früchten gefüllt. Dabei wurden natürlich auch viele Äpfel gleich verzehrt. „Direkt vom Baum schmecken sie am besten“, fanden Musa Krmi und Lina Neutschmann.

Olivea Ayad und Musa Krmi freuen sich über ihre Ernte. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Musa und Lina gehören zur zweiten Klasse der Grundschule an der Masch. Ihre Lehrerin Ulrike Page-Gear hatte zum Sachunterricht, bei dem sich gerade alles um das Thema Apfel dreht, den Besuch auf der Obstplantage organisiert. Nöhre beliefert die Schule zudem wöchentlich mit Obst.

Sachunterricht mitten auf der Apfelplantage

Die Zweitklässler erfuhren an dem Vormittag nicht nur, wo ihre Äpfel herkommen – sie bekamen zwischen den Baumreihen außerdem praxisorientierten Sachkundeunterricht. Nöhre erklärte dabei auch, warum ein Apfel nicht immer ganz ebenmäßig sein muss: „Dass kann passieren, wenn der Apfel vielleicht am Anfang mal Frost bekommen hat. Er schmeckt trotzdem genauso gut.“

Sachkunde zwischen Apfelbaumreihen: Obstbauer Harm Nöhre erklärt den Kindern die beste Pflücktechnik. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die Äpfel nahmen die Kinder mit in die Schule. Dort sollen sie jetzt nicht nur verzehrt werden. „Das sind sehr viele geworden. Möglicherweise werden wir einen Teil davon entsaften lassen“, sagte Lehrerin Ulrike Page-Gear.

Von Patricia Oswald-Kipper